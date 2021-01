Nous avons testé l’hybride rechargeable BMW X1. Le meilleur de X1?

Arrivé avec le restylage que toute la gamme était ciblée, BMW X1 xDrive25e c’est à la fois le plus puissant des X1, le plus écologique et l’un des plus économiques.

Après tout, malgré ses deux moteurs garantissant une puissance maximale combinée de 220 ch et 385 Nm, sa consommation annoncée est de 1,7 l / 100 km et ses émissions à 39 g / km.

C’est peut-être le plus économique sur le papier, mais le prix de cet hybride brancher démarre dans substantiel 49 350 euros. Oui, il est vrai qu’un X1 essence démarre à 40 850 euros et qu’il existe un diesel à partir de 39 270 euros. Mais il est également vrai que le premier a 136 ch et le second seulement 116 ch.

Ainsi, le plus proche de la gamme SUV allemande de ce X1 xDrive25e est le xDrive18d qui, avec seulement 150 ch, s’élève à 50 670 euros, au départ. Cela dit, une question se pose: malgré le coût, la BMW X1 xDrive25e est-elle celle qui offre le meilleur avantage? Pour le savoir, nous l’avons mis à l’épreuve.

Discret par nature

Comme son «frère aîné», le X3 xDrive30e, le X1 xDrive25e fait un bon travail en masquant le fait qu’il a un régime mixte d’électrons et d’octane.

Sérieusement, quand je l’ai récupéré au parc BMW, j’ai dû faire attention aux détails pour le distinguer des autres X1, comme la discrète porte de chargement ou les rares logos qui indiquent de quelle version il s’agit. De cette façon, dans tout le reste, le X1 xDrive25e est … un X1. Loin du look plus irrévérencieux de la première génération, cette seconde incarnation du plus petit SUV de BMW a un look plus conventionnel, sobre et mature.

Et s’il est vrai que, personnellement, j’ai toujours été fan de la première génération avec ses proportions typiques de propulsion arrière – capot long et cockpit en position arrière – je dois avouer que ce second a un design avec une plus grande capacité à plaire « Grecs et chevaux de Troie ».

La qualité à l’épreuve

Si distinguer X1 xDrive25e à l’extérieur n’est pas une tâche facile, à l’intérieur ce n’est pas différent. Là, les différences sont également dans le détail et peuvent se résumer un peu plus que les menus spécifiques du système d’infodivertissement et le bouton supplémentaire qui nous permet de choisir de circuler en mode 100% électrique.

La qualité des matériaux et de l’assemblage est également typique de BMW, ce qui est encore plus évident lorsque nous ne conduisons qu’avec des moteurs électriques et que le silence n’est pas interrompu par les craquements toujours irritants des plastiques.

Dans le chapitre spatial, la transition vers la traction avant dans cette génération de X1 continue de tirer le meilleur parti de sa valeur ajoutée, et à la fois devant et derrière vous voyagez confortablement. La grande différence entre celui-ci et l’autre X1 réside dans le coffre à bagages qui a vu sa capacité passer de 505 l à 450 l, «grâce» à la nécessité de ranger la batterie de 10 KWh sous son plancher.



© Thomas van Esveld / Raison automobile

Bien que très complet et d’une bonne qualité graphique, le système d’infodivertissement comporte trop de sous-menus.

L’électrification a-t-elle permis d’économiser de l’argent?

Puisque le X1 xDrive25e revendique pour lui-même le «titre» de la version la plus économique de la gamme, il est logique de commencer à analyser l’expérience de conduite du SUV allemand précisément à ce stade.

Pour commencer, l’autonomie annoncée de 49 à 52 km ne semble pas loin de la réalité. Tout au long de l’essai, j’ai réussi à parcourir environ 41 km en mode 100% électrique sans aucun souci particulier d’économie et sur des itinéraires mixtes.

Lorsque la batterie s’épuise et que le moteur thermique démarre, le X1 commence à fonctionner comme un hybride classique, la consommation reflétant de manière très fiable le «traitement» que nous donnons à la pédale d’accélérateur.

De cette façon, en continuant, j’ai atteint des moyennes de 4,5 l / 100 km sur des parcours mixtes. Lorsque j’ai voulu explorer le caractère plus dynamique du SUV allemand, ils sont passés à des valeurs comprises entre 7 et 7,5 l / 100 km. Valeurs plus courantes dans les modèles à moteur diesel que dans les modèles à essence de plus de 1800 kg.

A noter également pour le fonctionnement fluide et presque imperceptible du système hybride brancher qui alterne entre le moteur thermique et le moteur électrique (presque) sans s’en rendre compte.

Est-ce amusant de conduire?

Dynamiquement, le X1 xDrive25e ne cache pas ce qu’il est: une BMW. Malgré ses 1820 kg, la suspension permet un bon contrôle des mouvements de la carrosserie (ce qui n’est pas sans rapport avec la hauteur au sol réduite pour un SUV) et réalise un bon compromis entre confort et comportement.

Toujours dans le chapitre dynamique, la direction précise et directe donne confiance au conducteur dans «l’attaque des courbes» et le fait que nous ayons quatre roues motrices garantit une traction en toutes circonstances. Même ainsi, le comportement est toujours plus une question d’efficacité que de plaisir.

Enfin, en termes de performances, il va sans dire qu’avec 220 ch et 385 Nm, le X1 s’en sort très bien, permettant des accélérations rapides et de bonnes reprises. En fait, même lorsque la batterie est épuisée, nous avons encore une voiture pour s’entendre agréablement.

Est-ce la bonne voiture pour moi?

Aux qualités déjà reconnues du BMW X1, comme l’assemblage et le bon comportement dynamique, le X1 xDrive25e en ajoute d’autres comme les économies permises par le système hybride brancher.



© Thomas van Esveld / Raison automobile

Ce logo « dénonce » la variante hybride rechargeable.

Est-ce suffisant pour justifier votre choix? Eh bien, bien qu’il soit l’un des moteurs les plus chers, il est vrai qu’en plus de permettre des économies considérables, le X1 xDrive25e est toujours le plus puissant du X1.

Contre vous est un coffre qui a perdu la capacité d’accueillir les batteries. Cependant, sachant qu’il ne s’agit pas d’un «péché capital», le X1 xDrive25e est une option sérieuse à prendre en compte dans la gamme du sobre SUV germanique.