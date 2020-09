Un démocrate enfreint les règles de la couronne: critique de Pelosi pour avoir rendu visite au coiffeur

Nancy Pelosi préconise publiquement des règles corona strictes. À San Francisco, le haut démocrate s’est rendu chez un coiffeur sans porter de masque facial. Apparemment, aucun client n’était autorisé à être servi dans le salon. Pour les républicains, le faux pas est une aubaine.

La présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a été critiquée pour avoir rendu visite à un coiffeur à San Francisco. La pionnière des démocrates avait violé les exigences de Corona, a-t-on dit dans les médias: les salons de la ville californienne devaient rester fermés à l’époque et n’étaient pas autorisés à offrir des services intérieurs. L’homme de 80 ans ne portait pas non plus de protection pour la bouche et le nez, a rapporté le diffuseur conservateur Fox News, qui a publié une vidéo des caméras de sécurité.

Pelosi, qui représente San Francisco au Congrès, a fait rejeter les allégations. Son porte-parole, Drew Hammill, a déclaré que le salon avait proposé de venir lundi. On lui a dit que les clients pouvaient y être servis individuellement. Vous avez ainsi adhéré aux règles qui vous sont mentionnées. Pelosi, qui se montre toujours en public avec un masque – souvent assorti à sa tenue – a critiqué à plusieurs reprises le président Donald Trump et d’autres politiciens républicains pour ne pas porter de masques lors de la pandémie corona.

La vidéo montre comment Pelosi se promène dans le salon avec les cheveux humides, le protège-dents semble être autour de son cou. Un coiffeur masqué la suit. Le propriétaire du salon a critiqué le comportement du plus grand démocrate. «C’était une gifle», a-t-elle déclaré à Fox News, en regardant les fermetures Corona d’un mois. La critique est également venue des républicains au Sénat. Pelosi a fait campagne pour des restrictions strictes pour les entreprises pendant la pandémie, mais a ensuite interprété les règles différemment pour lui-même.

La propriétaire a déclaré qu’elle louait l’endroit à des stylistes indépendants. Pelosi avait les cheveux lavés et séchés. Elle n’a pas expliqué pourquoi le politicien avait été autorisé à entrer dans le salon malgré le fait qu’il était toujours fermé lundi. Selon les rapports, les coiffeurs de San Francisco ont été en mesure de servir les clients à l’extérieur depuis le 1er septembre, et il ne sera pas possible de le faire à l’intérieur avant octobre.