Un brevet Samsung montre un smartphone qui peut être plié deux fois

Samsung travaille sur un smartphone avec un double mécanisme de pliage. Un nouveau brevet montre comment le fabricant imagine l’appareil en détail.

Avec le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3, Samsung propose dans sa gamme deux smartphones pliables différents de différents formats. À l’avenir, un troisième modèle pourrait être ajouté avec un double mécanisme de pliage. Un brevet a désormais vu le jour (via LetsGoDigital) qui montre en détail comment le constructeur imagine un tel smartphone.

Smartphone et tablette complète dans un seul appareil

Une fois plié, l’appareil devrait avoir à peu près la forme d’un smartphone normal. Dès qu’il est déplié via deux charnières, l’appareil prend la taille d’une vraie tablette.

Comme déjà mentionné, le niveau de détail du brevet est intéressant. Les dessins associés montrent non seulement l’appareil, mais aussi la disposition des composants techniques à l’intérieur du smartphone. On peut voir que Samsung ne souhaite apparemment pas installer de composants importants dans la partie centrale de l’appareil et que cette partie du téléphone sert principalement à la stabilité de la construction globale.





Le brevet de Samsung montre l’appareil en détail.



Image : © Samsung / LetsGoDigital 2021



Les parties extérieures abritent une batterie en deux parties, une triple caméra, les cartes mères, des antennes et bien sûr un écran externe, comme celui du Galaxy Z Fold3. Vous pouvez également voir un capteur d’empreintes digitales à l’écran et une indication que l’appareil peut être utilisé avec le S Pen.

La sortie arrivera-t-elle en 2022 ?

Pour le moment, on ne sait pas si et quand le smartphone présenté dans le brevet arrivera sur le marché. Cependant, il est fort probable que Samsung ait en fait une sortie prévue pour 2022. Nous sommes ravis.