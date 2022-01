Révéler la durée de  » The Batman  » avec Robert Pattinson

Le prochain tout nouveau film du super-héros de Gotham City »Le Batman », dirigée par Matt Préfet, vient de dévoiler sa durée. directeurs de Warner Bros, a rapporté que le film mettant en vedette Robert Pattinson, aura un longue durée de deux heures et 55 minutes, devenant ainsi le plus long film solo de Batman.

Ce nouvel opus narrera les débuts d’un Batman rongé par la colère en quête de vengeance. Avec près de 3 heures de métrage, ce n’est qu’en dessous du film de Marvel » Avengers : Fin de partie », qui a une durée de trois heures et 1 minute, étant le plus long film de super-héros présenté dans les salles.

» The Batman » est également onze minutes de plus que l’ancien »Le chevalier noir se lève », dirigée par Christophe Nolan, qui est actuellement le plus long film solo de Dark Knight.







Cela pourrait aussi vous intéresser : Chlöe Grace Moretz n’exclut pas de rejouer à Hit-Girl.

Malgré sa longue durée, il est encore dépassé par la version de Zack Snyder à partir de »La Ligue des Justiciers », qui a été lancé via hbo max et dure quatre heures et deux minutes, bien qu’il n’ait été présenté que sur la plateforme de streaming, et non dans les salles.

Matt Rêve, réalisateur du film qui est également co-écrit par peter craig, que cette version de Batman sera plus sombre et avec une représentation plus ancrée dans la ville chaotique de Gotham, où Pattinson, dans le rôle du chevalier noir, cherchera et poursuivra à tout prix »The Riddler », un méchant qui jouer Paul Dano. Il sera également possible d’apprécier la participation de Zoe Kravits en tant que « Catwoman » et de Colin Farrell en tant que « The Penguin ».

»Le Batman » devrait sortir en salles la prochaine fois 4 mars de cette année. Ici vous pouvez lire le synopsis officiel du film:

«Deux ans à traquer les rues en tant que Batman (Robert Pattinson), semant la peur dans le cœur des criminels, ont plongé Bruce Wayne dans l’ombre de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) et le lieutenant James Gordon (Jeffrey Wright) – parmi le réseau corrompu de hauts fonctionnaires et de personnalités de la ville, ce justicier s’est imposé comme la seule incarnation de la vengeance sur son compatriote. ressortissants. »