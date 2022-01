Le studio de cinéma SEE-1 sera lancé dans l’espace en 2024

Pendant des années, les films se déroulant dans l’espace ont dû s’appuyer sur un écran vert pour donner l’impression que les acteurs font partie des stars. Une nouvelle société de production est sur le point de changer cela. Space Entertainment Enterprise (SEE), la société à l’origine du prochain film spatial Tom Cruise, a annoncé son intention de créer un studio de cinéma et de télévision, un studio de contenu en streaming et une arène sportive dans l’espace. Le secteur du cinéma, de la télévision et du sport, appelé SEE-1, devrait être lancé vers la fin de 2024.

Selon The Hollywood Reporter, SEE-1 sera placé à l’intérieur de la station Axiom. Cette dernière est une station spatiale commerciale développée par Axiom Space. Il se connecterait à la Station Spatiale Internationale avant de repartir sur sa propre orbite autour de la terre.

FILM VIDÉO DU JOUR

Les idées pour le centre de divertissement incluent l’hébergement d’événements cinématographiques, télévisuels, musicaux et sportifs, la possibilité pour les créateurs de développer du contenu dans un environnement à faible gravité et la capacité de produire, d’enregistrer, de diffuser et de diffuser en direct de nouveaux projets. De plus, SEE-1 créera ses propres films, émissions de télévision et événements, tout en permettant à des tiers de créer leur propre contenu.

Elena et Dmitry Lesnevsky ont co-fondé SEE. Ils produisent également le film Tom Cruise mentionné précédemment qui sera filmé dans l’espace. Le projet est le premier film à être développé dans l’espace. Les partenaires des Lesnevsky comprennent d’anciens dirigeants de HBO, Endemol et Viacom, ainsi que la banque GH Partners basée à New York. SEE discute avec des investisseurs du complexe de divertissement, avec une levée de fonds attendue dans un proche avenir.





Les Lesnevsky ont publié une déclaration qui disait : « SEE-1 est une opportunité incroyable pour l’humanité de se déplacer dans un domaine différent et de commencer un nouveau chapitre passionnant dans l’espace. Il fournira une maison unique et accessible pour des possibilités de divertissement illimitées dans un lieu doté d’infrastructures innovantes qui libéreront un nouveau monde de créativité. Avec le leader mondial Axiom Space construisant cette installation révolutionnaire de pointe, SEE-1 fournira non seulement la première, mais également la structure spatiale de qualité suprême permettant l’expansion de l’industrie mondiale du divertissement de deux billions de dollars en orbite terrestre basse.

SEE-1 devrait être prêt à être utilisé en décembre 2024. La date sera à un stade précoce de l’assemblage en orbite d’Axiom. Une fois la configuration initiale de la station terminée et prête à se séparer de l’ISS en 2028, la zone de divertissement représentera environ un cinquième de son volume.





SEE considère les films spatiaux comme l’avenir du cinéma





Images de Warner Bros.

Richard Johnston, le COO de SEE, a fait référence au genre science-fiction lorsqu’il a expliqué : « De Jules Verne à Star Trek, le divertissement de science-fiction a inspiré des millions de personnes à travers le monde à rêver de ce que l’avenir pourrait apporter. La création d’un lieu de divertissement de nouvelle génération dans l’espace ouvre d’innombrables portes pour créer de nouveaux contenus incroyables et faire de ces rêves une réalité.

Avec des entreprises comme Space-X et maintenant, SEE, l’avenir pour beaucoup sera d’aller dans l’espace. Il est possible pour les gens de regarder des événements sportifs en dehors de l’atmosphère terrestre. Plusieurs projets peuvent être créés dans l’espace. Les écrans verts ne seront plus obligatoires pour que les acteurs soient vus dans l’immensité de l’espace extra-atmosphérique. SEE développe une foule de nouvelles idées qui pourraient changer l’industrie du divertissement.









Scream Dices Up Score frais certifié chez Rotten Tomatoes Scream est le premier volet de la série de films slasher à être certifié frais depuis Scream 2.

Lire la suite





A propos de l’auteur