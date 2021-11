Regardez les 7 premières minutes de Venom : qu’il y ait un carnage

Vous pouvez maintenant regarder les sept premières minutes de la suite du film de bande dessinée Venom : qu’il y ait un carnage avec l’aimable autorisation de Sony Pictures Entertainment, qui a publié l’ouverture de l’étrange film d’action rom-com dans l’espoir de vous inciter à l’acheter dans son intégralité lorsque la sortie Sony / Marvel sortira sur Blu-ray le mois prochain. Se concentrant sur le tueur en série Cletus Kasady dans sa jeunesse alors qu’il est transféré du St. Estes Home for Unwanted Children à l’Institut Ravencroft, le clip nous présente ensuite Tom Hardy en tant qu’Eddie Brock et sa relation déformée avec le symbiote extraterrestre connu sous le nom de Venin.

Tom Hardy revient sur grand écran en tant que protecteur mortel Venom, l’un des personnages les plus grands et les plus complexes de Marvel. Reprise plus d’un an après les événements de Venin (2018), le journaliste d’investigation Eddie Brock a du mal à s’adapter à la vie en tant qu’hôte du symbiote extraterrestre Venom, qui lui confère des capacités surhumaines afin d’être un justicier mortel. Brock tente de relancer sa carrière en interviewant le tueur en série Cletus Kasady, qui devient l’hôte du symbiote Carnage et s’évade de prison après une exécution ratée.

Réalisé par Andy Serkis, écrit par Kelly Marcel avec l’histoire de Tom Hardy & Marcel, Venom : qu’il y ait un carnage met également en vedette Michelle Williams, Naomie Harris et Woody Harrelson, dans le rôle du méchant Cletus Kasady/Carnage. Le fait de publier ou non l’ouverture de la suite vous laisse plus désireux dépend en grande partie de ce que vous avez ressenti à propos du premier Venom, qui a souffert d’une mutilation critique mais a continué à gagner plus de 856 millions de dollars dans le monde. De la même manière, Venom : qu’il y ait un carnage a également connu un grand succès financier (sinon autant critique, bien qu’il soit considéré comme une amélioration par rapport à son prédécesseur), rapportant plus de 455 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait le septième film le plus rentable de 2021.

Cela est de bon augure pour les aspirations de Sony et Tom Hardy pour la franchise, ce dernier révélant des plans pour un Venom-Verse, qui rivalisera d’abord avec l’univers cinématographique Marvel avant, espérons-le, d’y être intégré. « Oui, c’est vraiment difficile parce que pour moi et les gars de Venom-verse, nous nous sommes réunis sous Sony et c’est pour qui nous travaillons, c’est avec qui nous courons, c’est notre équipe, vous savez? » Hardy a expliqué. « Et évidemment, nous le considérons simplement comme des créatifs et disons: » Regardez toutes ces choses avec lesquelles nous pourrions jouer. » Mais nous devons vraiment nous établir comme quelqu’un avec qui ils veulent peut-être jouer. Peut-être quelqu’un qui appartient dans ce monde d’abord. Et aimez-vous ce que nous représentons comme Venom ? Est-ce établi ?

Pour le plus grand plaisir des fans de Marvel, Venom : qu’il y ait du carnage La scène post-crédits a révélé que la folie multiversale avait déjà commencé, avec Eddie Brock et Venom transportés dans le MCU et voyant Spider-Man de Tom Holland à la télévision. « Il y a eu beaucoup de coordination – et si vous ne connaissez pas encore toute la coordination, je ne serai pas le seul à vous le dire – mais oui, entre Sony et Marvel et l’équipe Venom et l’équipe No Way Home « , a depuis révélé le patron de Marvel, Kevin Feige. Venom : qu’il y ait un carnage devrait sortir sur Blu-ray à temps pour les vacances le 14 décembre.





