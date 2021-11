Cary Elwes n’exclut pas son retour dans la saga « Saw »

« Saw » est une franchise qui a considérablement changé depuis le lancement de son premier opus, la même avec laquelle le réalisateur James Wan a fait ses débuts sur grand écran en compagnie du scénariste Leigh Whannell, qui est actuellement l’une des forces créatives les plus demandées dans le monde industrie du film d’horreur.

Chaque nouveau volet de cette saga a présenté, directement ou non, une référence liée au docteur Lawrence Gordon, un personnage joué par Cary Elwes, un acteur qui est revenu dans son septième volet « Saw: The Final Chapter ».

Le studio Lionsgate a montré que « Saw » est encore loin de présenter son dernier opus après la sortie de « Jigsaw » en 2017, une étrange combinaison de suite et de préquelle en même temps qui a suivi en 2020 « Spiral: From The Book of Saw ”. Lors de sa promotion, ce léger reboot a commencé à susciter quelques doutes chez ses fans sur les motivations du nouveau tueur à l’affût, qui ne semblait qu’imiter les traces de John Kramer.

Lorsqu’il a été révélé dans « The Final Chapter » que le docteur Gordon serait le véritable disciple et successeur de Kramer, de nombreux fans ont commencé à spéculer sur la possibilité de revoir Elwes dans la saga. Bien que ce scénario ne se soit pas produit, l’acteur lui-même n’exclut pas cette possibilité. « Je ne dis jamais jamais, mais j’ai l’impression d’avoir exploré le personnage autant que possible », a-t-il commenté lors d’une conversation avec The Hollywood Reporter.

«Je suis ouvert si les cinéastes veulent en discuter, mais j’ai l’impression que nous avons épuisé toute la gamme de la vie de Gordon. On a fait ce film en 18 jours, en passant de 12 à 16 pages de dialogues par jour, ce qui était un beau challenge », a déclaré Elwes, qui révèle qu’à aucun moment ils n’ont fait de pause pendant le tournage et que la caméra est restée tout le temps par-dessus l’épaule de David A. Armstrong, le directeur de la photographie.

Alors que « Spiral: From the Book of Saw » présentait un nouveau cerveau qui n’avait aucune relation avec Kramer, « Jigsaw » se terminait par l’introduction de Logan, un successeur jusqu’alors inconnu. Le réalisateur Darren Lynn Bousman a exprimé l’année dernière son souhait de continuer la série. Cependant, l’équipe de Lionsgate n’a pas confirmé qu’il existe une possibilité de voir un nouvel opus.