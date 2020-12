Tout ce que nous voulons pour Noël, c’est le BTS 2019 Holiday Carol Medley disponible au téléchargement

La performance de BTS au festival SBS Gayo Daejeon_Music 2019 comprenait une adorable petite fille, de la neige et même un traîneau volant. Malheureusement, leurs reprises de chansons emblématiques de vacances ne sont pas disponibles sur des plateformes de streaming comme Spotify. Pas encore en tout cas.

Voici ce que nous savons sur BTS et leurs interprétations de chansons comme «Silent Night» et «Santa Claus is Comin ‘to Town».

BTS a interprété des chansons de Noël pour un concert en direct en décembre 2019

Ces artistes battent des records avec des chansons comme «Dynamite» et «Life Goes On». Cependant, leurs reprises de chants de Noël de 2019 ont contribué à mettre les fans dans l’esprit de Noël. Ce concert en direct était en conjonction avec le festival SBS Gayo Daejeon_Music 2019, un événement télévisé annuel mettant en vedette certains des groupes et artistes K-pop les plus populaires.

Jungkook a fait une version solo de «O Holy Night», tandis que le reste des membres se sont séparés pour interpréter des classiques des fêtes comme «Le Père Noël arrive en ville» et «Feliz Navidad». Ils se sont tous réunis pour la dernière chanson du groupe, leur adaptation de «Silent Night», qui comprenait même de la «neige» sur scène.

Malheureusement, les chansons interprétées par BTS dans ce festival ne sont pas disponibles en téléchargement ou en streaming sur des plateformes musicales comme Spotify et Apple Music. Un enregistrement de l’ensemble du festival est disponible en streaming avec un abonnement à la plateforme Viki.

EN RELATION: Pourquoi certains fans de BTS pensent que « la vie continue » pourrait ne pas être aussi populaire que « Dynamite » (et comment ils prévoient de l’atteindre n ° 1)

BTS a récemment joué sur « Holiday Singalong » de Disney

Bien que la saison des vacances puisse sembler différente en 2020, BTS étant physiquement éloigné de sa base de fans. Cependant, ils ont diffusé leur joie de Noël sur la chaîne de télévision d’ABC, en interprétant «Le Père Noël arrive en ville» pour Le Disney Holiday Singalong.

Malheureusement, Suga était visiblement absent de cette performance, se remettant toujours d’une opération à l’épaule, ce rappeur a raté plusieurs performances en direct. (Il a cependant remercié l’ARMÉE BTS en acceptant un prix par téléphone.)

V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin et J-Hope de BTS se produisent pendant le Jingle Ball de iHeartRadio KIIS FM | Toni Anne Barson / WireImage

EN RELATION: Jungkook est-il le dernier membre du BTS à créer une chanson solo? Voici ce que nous savons sur « Still With You » et les mixtapes de ces idoles K-Pop

Ce groupe K-pop envoie normalement des souhaits de vacances aux fans

Que ce soit avec leurs forfaits de voeux de saison ou sur les réseaux sociaux, ces artistes répandent souvent la joie des Fêtes dans leur ARMÉE. Au cours d’une vidéo, Suga et Jin ont décoré des décorations de Noël.

Au cours d’une interview à Radio Disney, les idoles ont discuté de leurs articles de vacances «chauds ou pas», y compris le fait de donner de l’argent en cadeau et de décorer pour la période des fêtes en novembre.

Les membres du BTS célèbrent également le Nouvel An avec leurs fans du monde entier, sonnant en 2020 avec une performance à Times Square à New York. Pour 2021, leurs résolutions incluent être en bonne santé, heureux et, éventuellement, voir leur ARMÉE en personne.

Le vidéoclip «Life Goes On», récemment publié par BTS, est maintenant disponible en streaming sur YouTube. L’album de luxe du groupe K-pop, intitulé Être, est disponible sur Spotify, Apple Music et la plupart des principales plateformes de streaming.