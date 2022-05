En Toscane : où le film Netflix a été tourné

NETFLIX

Le film réalisé par Mehdi Avaz présente des paysages grandioses. Découvrez dans quel pays européen le tournage a eu lieu !

©IMDBEn Toscane, le nouveau film qui triomphe sur Netflix.

Parmi les tendances Netflix, une nouvelle production originale a réussi à se hisser dans le top 10 de certains pays d’Amérique latine. Il s’agit de en toscaneun film qui combine drame avec lui Romance et qui a réussi à ravir les yeux des abonnés de la plateforme de streaming à la recherche d’une histoire d’amour captivante. Cependant, au-delà de l’intrigue, l’une des grandes forces du film réussi à être ses lieux de tournage. Où la bande a-t-elle été enregistrée ?

Pendant une heure et demie, en toscane présente l’histoire d’un chef danois qui se rend ici même pour vendre l’entreprise de son père. Pourtant, c’est là qu’il rencontre une femme qui vient tout révolutionner, l’incitant à reconsidérer l’attitude de l’homme face à la vie et à l’amour. Avec les performances de Anders Matthesen, Cristiana Dell’Anna et Andrea Bosca. est devenu l’un des plus recherchés dans la catégorie romance.

Ce voyage où la gastronomie prend également de l’importance est réalisé par Mehdi Avaz. Le cinéaste a su dépeindre au mieux les paysages les plus grandioses de Italie. Pendant 20 jours, ils ont réussi à tourner ce film qui, bien qu’il couvre différentes parties du pays européen, se déroule principalement en Toscane. Grâce au travail de Michael Sauer Christensenen tant que directeur de la photographie, chacune des scènes est devenue accrocheuse grâce à ces lieux.

Florence, la capitale de la Toscane, est l’une des destinations touristiques les plus visitées chaque année. Et l’équipe du film n’a pas hésité à le choisir pour décorer le film. Mais ce n’est pas tout, car ils ont également visité les points clés : les Alpes Apuanes, les Apennins, la mer Ligurienne et la mer Tyrrhénienne. La région montagneuse s’est avérée être une grande attraction pour Avaz et Christensen lorsqu’il s’agissait de raconter cette histoire avec une pure romance.

Ce n’est pas la première fois que cette région est choisie pour un film ! Récemment, certaines des scènes qui composent Maison Gucci, le film de Ridley Scott avec Adam Driver et Lady Gaga. Sans aucun doute, c’est un lieu où la mode, la gastronomie et les histoires d’amour affleurent, servant de source d’inspiration à de multiples productions.

