C’est la SÉRIE qui provoque FUROR sur Netflix et VOUS NE POUVEZ PAS LA MANQUER

Les utilisateurs de Netflix choisissent cette série télévisée qui grimpe rapidement parmi les plus regardées sur la plateforme. De quelle émission parle-t-on ?

© IMDbUn homme de Floride

La série TOP 3 de Netflix est composé de obsession, L’agent de nuit et Bœuf. Cependant, en quatrième position aujourd’hui se trouve une série qui a ajouté des vues, de plus en plus loin dans le classement avec une intrigue pleine de drame et de mystère qui a tous les assaisonnements pour devenir une véritable fureur sur Internet. Géant du streaming.

De quelle série s’agit-il ? On parle de Un homme de Floride, créé par Donald Todd, qui suit l’histoire d’un ex-flic en difficulté qui est forcé de retourner dans son État d’origine, la Floride, pour retrouver la petite amie en fuite d’un gangster de Philadelphie. Ce qui devrait être un travail rapide se transforme en un voyage en spirale dans des secrets de famille enfouis et une tentative de plus en plus futile de faire ce qu’il faut.

Un homme de Floride gagne du terrain sur Netflix

L’intrigue intense et dynamique de Un homme de Floride est décrit comme une odyssée sauvage dans un endroit ensoleillé pour les gens sombres dans l’esprit de chaleur corporelle et hors de vue par Elmore Léonard. Dans Tomates pourries cette série qui fait son chemin dans le catalogue de Netflix il a une solide acceptation de 85% du grand public qui semble apprécier cette histoire.

Vous pouvez être sûr que vous passerez un bon moment avec ce drame plein de mystère qui a aussi sa part de crime avec une intrigue complexe dans laquelle le personnage principal essaie d’arranger les choses même si le scénario dans lequel il se trouve aide peu et il tout se termine par un spectacle qui vaut la peine d’être vu pourquoi Un homme de Floride gagne en popularité.

séries de Netflix étoiles Edgar Ramirez comme Mike Valentine, Abbey Lee comme Delly West, Otmara Marrero comme Patsy, Lex Scott Davis comme Iris, Emory Cohen comme Moss Yankov, Isaiah Johnson comme Benny, Anthony LaPaglia comme Sonny Valentine, Lauren Buglioli comme Kaitlin Fox, Clark Gregg comme Ketcher et Leonard Earl Howze dans le rôle de Ray-Ray, entre autres.

