Reese Witherspoon annonce qu’elle divorce de son mari Jim Toth, pourquoi ?

L’actrice et productrice a annoncé la séparation d’avec son mari.

©Getty ImagesReese Witherspoon a annoncé la séparation d’avec son mari après 12 ans de relation

L’actrice et productrice Reese Whiterspoon (La revanche d’une blonde) a annoncé le divorce de son mari Jim Toth, après 12 ans de mariage et nous expliquons pourquoi et ce que l’on sait.

L’actrice, de la Nouvelle-Orléans, qui a joué dans des projets comme De gros petits mensonges, Intentions cruelles, Âme sauvage et plus récemment Chez toi ou chez moide Netflixa partagé une déclaration commune avec son ex-mari annonçant la séparation.

+ Pourquoi Reese Witherspoon divorce-t-il de Jim Toth ?

L’actrice n’a pas révélé de raison exacte et a simplement dit à ses millions de followers qu’ils avaient pris la décision avec beaucoup de soin et de considération. après avoir passé de nombreuses années ensemble.

« Nous avançons avec un amour profond, de la gentillesse et un respect mutuel pour tout ce que nous créons ensemble. Notre plus grande priorité est notre fils et toute notre famille alors que nous naviguons dans le prochain chapitre. Nous apprécions le respect de chacun et l’intimité de notre famille en ce moment.ils ont écrit.

+ Qui est Jim Toth ?

Jim, contrairement à Reese, n’est pas une célébrité, mais il est entouré d’eux, car d’accord avec Lourdest le représentant d’un grand nombre d’acteurs, dont Scarlett Johansson et Matthew McConaughey. De plus, Toth est co-responsable du département Film Talent de Creative Artist Agency, une société leader de distribution et d’emballage de films.

Jim du 27 juillet 1970 est originaire de Pennsylvanie, aux États-Unis. En plus d’être entouré de célébrités, c’est aussi coprésident d’un organisme de bienfaisance contre le cancer appelé Stand Up to Cancer.

+ Combien d’enfants a Reese Witherspoon ?

L’actrice est mère de trois enfants.: Tennessee James, 10 ans, qu’elle a eu avec Jim Toth ; elle est aussi la mère de Diacre, 19 ans et de Ava, 23 ansqu’elle a eu avec son ex-mari, l’acteur Ryan Phillippe, dont elle a divorcé en 2008.

