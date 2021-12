YouTube.com : saisissez le code d’activation – c’est ainsi que cela fonctionne

Vente-unique.com Cabine de douche intégrale d'angle HAUMEA fonction Hammam et Sauna- l157xP110xH215cm - Angle gauche

La cabine de douche intégrale d'angle HAUMEA Hammam -Sauna va vous permettre de découvrir les plaisirs de la thalasso dans un cadre confortable et fonctionnel ! C'est la solution idéale pour aménager un espace bien-être dans votre intérieur, vous pourrez profiter des bienfaits des massages hydrojets, du hammam et du sauna dans un espace très compact. Facile à installer dans toute pièce disposant d'une alimentation et d’une évacuation d'eau, elle vous procurera d'agréables moments de détente ! Ses "+" : - Cabine 3 en 1 : douche, balnéo, hammam - Économe: consommation d'eau peu élevée et système pour fractionner les gouttes d'eau - Nombreux accessoires inclus Bienfaits de la douche hydromassante-hammam-sauna : Chaleur relaxante Utilisation facile Répartition idéale des zones de chaleur Diminution du stress et de la tension nerveuse Soulage les douleurs musculaires et articulaires Élimine les toxines Beauté de la peau Équipements balnéo-hammam : Assise alliant confort et résistance 6 jets de massage orientables pour un massage complet et précis au niveau de l'assise Jets dorsaux d'une pression de 2-6 L/min Mitigeur mécanique Pomme de douche fixée en partie haute avec la fonction pluie tropicale et douche écossaise (livrée sans flexible d'alimentation) Douchette avec 5 jets réglables Générateur de vapeur avec vidange automatique Diffuseur de vapeur Jetsteam Acrylique renforcé par de la fibre de verre sur l'ensemble de la structure pour une durée de vie allongée et une grande résistance aux rayures Accessoires inclus : miroir, étagère de rangement et porte serviettes Équipements sauna : Construction de qualité en Hemlock (pin du Canada) : solidité et longue durée de vie Accès par porte coulissante depuis la douche balnéo Puissance du poêle : 2800 W Accessoires inclus : seau, louche, pierre de lave, sablier, protection en bois pour le poêle, thermostat et éclairage d'ambiance Caractéristiques de l'ensemble : Consommation d'eau : 12-20 L/min Robinet et pommeau équipés d'un système fractionnant les gouttes d'eau : plus écologique, ce système vous permet de faire des économies d'eau considérables. Cadre de la cabine de douche en aluminium couleur argentée mat Parois et portes en verre trempée épaisseur 5 mm : accès de face, par portes coulissantes permettant un gain de place à l’extérieur grâce au recouvrement des portes les unes sur les autres Largeur d'ouverture : 60 cm Ventilateur pour l'aération Néon placé sous le dôme pour une ambiance tamisée et intimiste Boîtier de commande intérieur avec télécommande pour pré-programmer votre séance Largeur / profondeur assise : 43 / 20 cm Poids maxi supporté 150 kg Dimensions : l 157 x P110 x 215 cm Montage facile : Facilité de montage grâce à sa construction spécifique et à son plan de montage détaillé Outils nécessaires au montage : tournevis et cutteur Pas besoin d'installations supplémentaires : branchez simplement la douche sur une prise électrique Conditionnement : 4 colis : 1ème colis: 200*144*45cm -...