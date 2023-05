Redfall : le patron de la Xbox assume « l’entière responsabilité » d’une sortie infructueuse

En fait devrait boîtier rouge devenir le hit AAA de l’année pour Xbox. Mais le départ du 2 mai a été plus que cahoteux et le Les critiques ont été plutôt négatives jusqu’à présent. Bien lié Phil Spencer, patron de la Xbox Position sur le lancement raté.

Qu’est-ce qui ne va pas dans le jeu de tir de vampires ?

Ce qui semblait si prometteur à l’avance mène actuellement au fiasco – surtout si l’on considère la qualité antérieure de la Studios Arkane compte tenu du avec Déshonoré et proie ont eu beaucoup de succès.

Entre autres choses, le performances instablesainsi que pilotage et le IA buguée, qui sont bien en deçà des normes actuelles. Selon l’état actuel, le Metascore est inclus seulement 59 points.

Au cours des derniers jours, il a souvent été question de savoir qui est responsable du lancement raté. Éditeur Bethesda travaillait sur Redfall depuis plusieurs années avant que la société acquis par Microsoft il y a deux ans devenu.

Redfall : Un jeu « qui aurait dû être génial »

dans une Entretien avec un peu drôle Le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, a souligné que le Défaut ne coucherait pas (seulement) avec Arkane et Bethesda, mais aussi à lui-même.

« Rien n’est plus difficile pour moi que de décevoir la communauté Xbox. […] Je suis déçu de moi-même. […] J’assume l’entière responsabilité de la sortie d’un jeu qui aurait dû être génial. »

Cependant, il devrait continuer à être travaillé dur sur « Redfall ». A côté d’un Mise à jour 60 FPSdevrait également certains Notes de mise à jour et corrections de bogues conséquences. Le jeu de tir n’est actuellement jouable qu’à 30 FPS, ce qui est d’autant plus ennuyeux que – selon Spencer – dans le 60 FPS déjà communiqués à l’avance devenu.

Selon Phil Spencer, une leçon en a été tirée. C’est comme ça que ça devrait être à l’avenir plus d’accent sur le contrôle de la qualité être placé. Cependant, cela signifie également que la liberté créative des équipes de développement pourrait être un peu restreinte.

En fin de compte, nous ne voulons tous qu’une chose : des jeux qui nous inspirent et nous passionnent et – idéalement – qui peuvent être joués avec le moins d’erreurs possible. Vous pouvez découvrir comment « Redfall » s’est comporté dans notre test en ce rapport détaillé.

Qu’en penses-tu? Microsoft peut-il encore changer les choses ? Avez-vous vérifié le tireur de vampires vous-même?