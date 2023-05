Dwyane Wade dit que lui et Gabrielle Union ont quitté la Floride pour la sécurité de leur famille

Dwyane Wade a révélé que lui et sa femme Gabrielle Union avaient déménagé de Floride en Californie « pour de nombreuses raisons », l’une d’entre elles, a-t-il dit, était le besoin de faire grandir sa fille de 15 ans, Zaya, qui est transgenre. dans une communauté plus sûre.

Wade a vécu en Floride tout en jouant pour le Miami Heat, d’abord de 2003 à 2016, et de retour pour sa dernière saison en 2018 à 2019.

« L’une de nos décisions était de savoir ce qui allait être la communauté la plus sûre et la meilleure pour notre fille, Zaya », a déclaré l’ancien athlète. Variété au Met Gala 2023, ajoutant que Los Angeles était l’endroit où ils se sont installés.

Il a ajouté que bien qu’il aime Miami, ses habitants et que la ville « a tant fait pour moi », il a contesté les lois et la politique de l’État.

«Mais ces dernières années, les lois, la politique, vous savez, sont vraiment devenues une grande conversation, non? C’est une conversation dangereuse, et c’est dangereux pour ma fille, c’est dangereux pour les jeunes enfants et les jeunes et les adultes, l’aîné de la communauté trans », a déclaré Wade. « Et donc pour nous, autant j’aime cette ville, autant je vais toujours en faire partie, pour la sécurité de ma famille, c’est ce que c’était. Je ne pouvais pas reculer.

Zaya Wade, Gabrielle Union, Kaavia Union Wade et Dwyane Wade à la première de « Cheaper By the Dozen » au El Capitan Theatre à Hollywood, Californie, le 16 mars 2022. Jesse Grant / Getty Images pour Disney

L’année dernière, ce que les critiques ont appelé le projet de loi « Don’t Say Gay » a été signé par le gouverneur de Floride Ron DeSantis, interdisant l’enseignement sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre de la maternelle à la troisième année.

En mars, la Floride est devenue le huitième État à restreindre les soins médicaux liés à la transition pour les mineurs, selon NBC News. Le Florida Board of Medicine a mis en place une règle interdisant à tous les mineurs de subir des opérations d’affirmation de genre.

Le 3 mai, la Floride a également approuvé des projets de loi interdisant les programmes de diversité dans les collèges, selon l’Associated Press, et empêchant les étudiants et les enseignants d’être tenus d’utiliser des pronoms qui ne correspondent pas au sexe biologique de quelqu’un.

Les représentants du gouverneur DeSantis n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de 45secondes.fr.com.

Wade a envoyé un message à « tous les enfants du sud de la Floride » pour dénoncer la politique anti-LGBTQ+.

«De la part de quelqu’un que vous regardez jouer, nous continuerons toujours à parler, à parler. Nous continuons à soutenir cette communauté parce que cette communauté est pour nous, est avec nous », a déclaré Wade. « C’est notre communauté à cause de notre fille, Zaya Wade, et nous apprécions donc que vous restiez forts. Et nous devons juste continuer à croire, continuer à nous battre pour ce qui est juste.

Wade, qui a également noté qu’il avait quitté la ville pour soutenir la carrière de sa femme à Los Angeles, est également père de fils Zaïre, 21 ans, et Xavier, 9 ans. Lui et Union partagent également une fille de 4 ans, Kaavia.

Zaya est devenue transgenre en 2020. Après une bataille juridique entre Wade et la mère de Zaya, l’ex-femme Siohvaughn Funches, le mannequin de 15 ans a obtenu un nom officiel et un changement de sexe en février.