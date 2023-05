Les 2 nouveautés de HBO Max arrivent pour ravager le week-end du 5 au 7 mai

BOSCH Perforateur 18V SDS max Biturbo GBH 18V-36 C + 2 batteries Procore 8Ah + chargeur + coffret standard - BOSCH - 611915002

Le perforateur Bosch GBH 18V-36 C est conçu spécifiquement pour les applications exigeantes dans le béton. Compact et léger, il pèse seulement 5,1 kg avec une vitesse de rotation de 2900 coups par minutes. Sa capacité vient de sa technologie Biturbo Brushless qui procure une force de frappe remarquable de 7,0 J maximale. D'ailleurs, l'outil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System). Ce perforateur est également muni d'un interface utilisateur avec Bluetooth Connectivity permettant de connaître l'état de l'outil en temps réel et de sélectionner plusieurs modes, ainsi que de nouvelles fonctions électroniques telles que le démarrage progressif pour les perçages et burinages, l'interrupteur blocable pour marche continue lors des travaux de burinage. Système de batteries ''Procore'' : Equipée de la technologie coolpack, les batteries Procore Bosch dissipent mieux la chaleur lors d'une utilisation intensive. Cela a pour effet de ralentir la surchauffe de celle-ci, et donc de prolonger sa durée de vie. De plus, les batteries Procore permettent de délivrer plus de puissance à la machine. Combinées à la technologie Biturbo, elles permettent d'atteindre des niveaux de puissance équivalent au filaire, jamais égalées auparavant sur des machines. Elles sont compatibles avec toutes les machines de la gamme 18V professionnelle. Système ''Biturbo'' : Combinés avec une batterie Procore, les outils Biturbo délivrent leur pleine puissance et permettent d'atteindre des performances jusque-là inégalées. Avec cette nouvelle technologie, retrouvez la puissance du filaire avec les avantages du sans-fil ! Les outils Biturbo restent compatible avec les batteries 18V professionnelle, mais avec une puissance moins élevée. Caractéristiques techniques : Vitesse de rotation nominale : 0 – 500 tr/min Dimensions de l'outil (longueur) : 460 mm Poids sans batterie : 5,1 kg Plage de perçage : Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur : 16 - 32 mm Perçage en frappe du béton : Valeur d'émission vibratoire ah : 12 m/s² Incertitude K : 1,5 m/s² Burinage : Valeur d'émission vibratoire ah : 9,5 m/s² Incertitude K : 2,3 m/s²