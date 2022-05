Kylie Jenner se fait absolument rôtir pour son look de gala du Met

Kylie Jenner portait un blanc robe de mariée au Met Gala et elle est absolument critiquée sur les réseaux sociaux pour son look.

La nuit des nuits de la mode a attiré des vedettes du monde entier pour célébrer la nouvelle exposition du Metropolitan Museum of Art « In America: An Anthology of Fashion ».

Le thème était Gilded Glamour et White Tie et il est sûr de dire que les célébrités l’ont interprété de différentes manières.

Alors que certaines stars se sont enroulées dans les pièces les plus exquises, d’autres, comme le magnat du maquillage Kylie Jenner, est allé dans une direction différente.

La star de télé-réalité est arrivée dans un blanc robe, qui comportait une jupe à volants et une casquette de baseball avec un voile blanc, créée par le regretté designer Virgil Abloh.

Crédit : Anthony Behar/Sipa USA/Alamy

Alors que Jenner a rendu hommage à la défunte créatrice, les utilisateurs de Twitter n’ont pas trop apprécié son look de mariage alternatif.

Une personne a dit: « Je suis tellement gênée pour elle, c’est son moment d’humilité. »

Un autre a ajouté: « C’est comme un accident que vous ne pouvez pas arrêter de regarder. »

Un troisième a commenté: « On dirait qu’elle a acheté cette robe sur Amazon. j’ai reçu une chemise de SHEIN ça ressemble à son haut.

Vous ne seriez pas seul à vous demander comment ce look adhère au thème du Met Gala, Gilded Glamour.

Beaucoup ont posé cette question importante et il semble que la centrale de la mode Vogue ait la réponse.

Dans un article sur leur site, ils ont déclaré: « Il semble que la star ait choisi d’honorer l’exposition du Met à l’intérieur, qui explore la mode américaine.

« Abloh, un véritable pionnier, était connu pour subvertir de nombreux looks avec ses logos effrontés et son côté streetwear.

« En portant une robe de mariée au Met – et en la rendant jeune, graphique et totalement inattendue – Jenner a canalisé l’esprit irrévérencieux qu’Abloh a perfectionné tout au long de sa carrière. C’était un hommage élégant à l’un des plus grands talents américains de la mode. »

À droite. Voilà.

Alors que le 24-ans a été moquée pour son style aventureux, sa sœur Kim Kardashian a rendu hommage au vieil Hollywood en portant la même robe que Marilyn Monroe portait lorsqu’elle a chanté « Joyeux anniversaire » à John F. Kennedy.

Crédit : Doug Peters/EMPICS/Alamy Live News

Kardashian a déclaré à Vogue que son idée de robe avait été suscitée par le précédent Met Gala, où elle portait un ensemble noir par Balenciaga designer Demna Gvasalia.

« L’idée m’est vraiment venue après le gala de septembre dernier. Je me suis dit, qu’aurais-je fait pour le thème américain s’il n’avait pas été le Balenciaga regarder? Quelle est la chose la plus américaine à laquelle vous pouvez penser ? Et c’est Marilyn Monroe », a-t-elle déclaré.

Le Kardashian-Jenner la famille honore le tapis rouge alors que la nouvelle est apparue, ils ont gagné leur procès en diffamation, intenté contre eux par une mondaine et un mannequin Noir Chyna en 2017.

Le Guardian rapporte Chyna a tenté de poursuivre la famille dans un procès de 108 millions de dollars américains (153 millions de dollars australiens) affirmant qu’ils avaient terni sa réputation, ce qui a détruit sa carrière de télé-réalité.