Realme Watch S Pro: un teaser vidéo montre une montre intelligente premium

Realme a récemment présenté la Smartwatch Watch S à petit budget, et la version premium suivra bientôt: la Realme Watch S Pro est probablement livrée avec un boîtier en acier inoxydable et un écran plus grand. Le lancement devrait avoir lieu en 2020.

Le fabricant chinois Realme prévoit apparemment la sortie de sa première smartwatch haut de gamme. La Realme Watch S Pro suit la Realme Watch S peu coûteuse, mise en vente à la mi-novembre et ne coûte que 80 euros. La version premium avec l’ajout «Pro» dans son nom devrait convaincre avec un boîtier de meilleure qualité en acier inoxydable, et un écran AMOLED plus grand est également en discussion, selon Gadgets & Wearables. Une vidéo teaser publiée sur Twitter donne une première impression de la smartwatch premium.

Le lancement de la Realme Watch S Pro est apparemment imminent

La Realme Watch S Pro a été teasee pour la première fois à l’IFA 2020. La nouvelle vidéo teaser a été publiée par le PDG pour l’Inde et l’Europe, Madhav Sheth. Il y a aussi des références à un flux en direct lors du lancement, dont l’heure n’a cependant pas été clairement communiquée. Après tout, la sortie de la première smartwatch premium de Realme semble imminente.

Comme la Watch S, la Realme Watch S Pro aura un design rond. Selon une entrée avec la FCC, l’affichage de la version premium avec 1,39 pouces sera un peu plus grand que celui de la Watch S. La résolution de l’écran AMOLED devrait être de 454 x 454 pixels. Contrairement à la version moins chère, la Watch S Pro devrait également avoir un GPS à bord. De plus, la smartwatch haut de gamme devrait offrir les mêmes fonctions de remise en forme et de santé que la Watch S, y compris une mesure du pouls 24/7 et la détermination de la teneur en oxygène du sang.

Quel est le prix de la smartwatch premium?

On ne sait pas combien le prix de la Realme Watch S Pro sera plus élevé. Selon les capteurs ou fonctions supplémentaires qui seront réellement à bord, un supplément de 25 à 50 pour cent est réaliste. Le modèle premium pourrait donc coûter entre 100 et 120 euros – ce qui reste encore bon marché pour une smartwatch.