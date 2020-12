Cousin de ‘Planet Nine’ retrouvé

Une énorme exoplanète trouvée autour d’une étoile double à 336 années-lumière peut fournir des indices sur un mystère plus près de chez nous.

Dans les confins de la système solaire , au-delà de Neptune, existe un groupe d’objets célestes glacés connus sous le nom d’objet trans-neptunien extrême qui se déplacent de manière inattendue. Certains astronomes pensent que ces objets répondent à l’attraction gravitationnelle d’une planète encore non observée, connue sous le nom de Planète neuf , qui orbite très, très loin . D’autres pensent que les objets étranges répondent à l’attraction cumulative d’autres petits objets, pas à une seule grande planète.

Selon des chercheurs du télescope spatial Hubble, la nouvelle découverte d’une exoplanète nommée HD 106906 b pourrait aider à expliquer comment une planète pourrait être projetée aux extrémités du système solaire sans être complètement éjectée.

Orbite mystérieuse

La planète mesure 11 fois la taille de Jupiter et a été découverte pour la première fois en 2013. Cependant, jusqu’à présent, son orbite était un mystère. C’est parce que l’exoplanète tourne de façon ahurissante loin de la paire d’étoiles au centre de son système: plus de 730 fois la distance entre les Terre et le soleil. Et parce que l’attraction gravitationnelle des étoiles est relativement faible à cette distance, la planète orbite lentement, faisant une révolution tous les 15 000 ans.

Les mesures effectuées avec le télescope spatial Hubble ont permis aux chercheurs de caractériser cette orbite lente d’escargot. Ils ont découvert que l’orbite est allongée et inclinée à un angle impair. C’est aussi à l’extérieur d’un disque poussiéreux de débris entourant la paire d’étoiles.

«Pour mettre en évidence pourquoi c’est étrange, nous pouvons simplement regarder notre propre système solaire et voir que toutes les planètes se trouvent à peu près dans le même plan», explique Meiji Nguyen, un astronome de l’Université de Californie à Berkeley, responsable de l’étude. dit dans un communiqué . «Ce serait bizarre si, disons, Jupiter était simplement incliné de 30 degrés par rapport au plan dans lequel toutes les autres planètes orbite. Cela soulève toutes sortes de questions sur la façon dont le HD 106906 b s’est retrouvé si loin sur une orbite aussi inclinée. «

Illustration d’artiste de Planet Nine, un monde environ 10 fois plus massif que la Terre qui pourrait ne pas être découvert dans le système solaire éloigné. (Crédit d’image: Caltech / R. Hurt (IPAC))

Un chemin vers la planète neuf

Voici ce que les scientifiques pensent qu’il s’est produit: l’exoplanète s’est formée assez près de ses étoiles, encore plus près que la Terre ne l’est du soleil. Au fil du temps, cependant, la traînée a provoqué la décomposition de l’orbite de l’exoplanète, ce qui l’aurait rapproché encore plus de ses étoiles hôtes. Au lieu de les percuter, le complexe la gravité de la paire d’étoiles aurait lancé l’exoplanète dans une nouvelle orbite, celle-ci l’emmenant loin dans l’espace. Une telle orbite aurait pu envoyer l’exoplanète au-delà de la portée gravitationnelle de ses étoiles hôtes, la chassant complètement du système. Mais au bon moment, une autre étoile est passée à proximité du système extraterrestre, stabilisant l’orbite de l’exoplanète et l’empêchant d’être éjectée.

Quelque chose de similaire peut s’être produit dans notre propre système solaire, si la planète neuf existe. La planète hypothétique aurait pu se former près du soleil, seulement pour être projetée vers les bords du système solaire par la gravité de Jupiter. Une étoile qui passait aurait pu empêcher la planète neuf d’être complètement éjectée en poussant la planète loin de Jupiter et vers les planètes intérieures du système solaire. le Projet Gaia , un effort de l’Agence spatiale européenne, travaille à construire une carte tridimensionnelle de la galaxie au fil du temps qui aiderait à identifier de telles interactions stellaires possibles au début de l’histoire du système solaire.

«C’est comme si nous avions une machine à remonter le temps pour notre propre système solaire remontant à 4,6 milliards d’années pour voir ce qui aurait pu se passer lorsque notre jeune système solaire était dynamiquement actif et que tout était bousculé et réarrangé», a étudié le chercheur Paul Kalas de l’Université de Californie, a déclaré Berkeley dans le communiqué.

La nouvelle exoplanète donne aux astronomes une idée de ce qu’il faut rechercher dans une éventuelle planète neuf. S’il ressemble au HD 106906 b, il devrait également avoir une orbite étrangement inclinée. Les astronomes envisagent également d’étudier plus attentivement le HD 106906 b lui-même, dans le but de savoir comment il s’est formé et où.

Les nouvelles découvertes apparaissent aujourd’hui (10 décembre) dans Le journal astronomique .

