Turner & Hooch Trailer arrive avec une mort surprenante sur Disney +

Nous avons la première bande-annonce de l’émission télévisée Turner & Hooch de Disney. Et la série Disney + n’a tiré aucun coup de poing car l’aperçu est livré avec une révélation assez surprenante dès le départ. Josh Peck, de Drake et Josh célébrité, joue le rôle principal et incarne le fils du détective Scott Turner, le personnage de Tom Hanks du film de 1989 du même nom. Cependant, comme le révèle la bande-annonce, son père est mort, ce qui exclut à peu près tout espoir d’un camée de Hanks, à moins d’un flash-back quelconque.

La bande-annonce s’ouvre en nous présentant Turner de Josh Peck, qui est axé sur sa carrière et un peu coincé. Un gros chien est alors déposé sur ses genoux que son père voulait qu’il ait. Et, comme nous le découvrirons plus tard dans les images, son père est décédé. Les choses deviennent rapidement chaotiques car le chien ne se comporte pas vraiment bien. Mis à part le duo chien et homme dépareillé au centre de la bande-annonce de l’histoire, il y a une poursuite en voiture étonnamment bourrée d’action, des combats au corps à corps et pas mal de cœur.

Turner et Hooch se concentre sur un US Marshal ambitieux et boutonné qui hérite d’un gros chien indiscipliné. Il se rend vite compte que le chien qu’il ne voulait pas pourrait être le partenaire dont il a besoin. La série met également en vedette Carra Patterson dans le rôle de Jessica Baxter, la partenaire courageuse et intelligente de Scott; Brandon Jay McLaren dans le rôle de Xavier Wilson, un marin cool et énigmatique devenu US Marshal ; Anthony Ruivivar en tant que chef James Mendez, le patron de Scott avec un faible secret pour le nouveau chien de Scott, Hooch; Lyndsy Fonseca dans le rôle de Laura Turner, la soeur douce et amoureuse des animaux de Scott; Jeremy Maguire dans le rôle de Matthew Garland, le fils amoureux des chiens de Laura; et Vanessa Lengies dans le rôle d’Erica Mouniere, la responsable excentrique du programme de dressage canin des US Marshals. Le casting comprend également Becca Tobin dans le rôle de Brooke, l’ancienne flamme de Scott, et Reginald VelJohnson, qui reprend son rôle de maire David Sutton. Cinq mastiffs français jouent également le rôle de Hooch, le mastiff français de Scott.

C’est l’un des nombreux projets que Disney a mis en développement après sa fusion avec Fox. En 2019, l’accord massif de 71,3 milliards de dollars a donné à Disney la plupart des actifs médiatiques de Fox. La société a rapidement commencé à exploiter la vaste bibliothèque de Disney +, dans ses efforts pour rivaliser avec Netflix dans le jeu de streaming. Ce n’est qu’un exemple d’une propriété Fox reconvertie par Disney. Un nouveau Planète des singes film est actuellement en développement, un Extraterrestre Une émission de télévision est en préparation pour FX, un Seul à la maison reboot a été filmé et un Moins cher à la douzaine un remake est également en préparation pour Disney+. Juste pour en nommer quelques-uns.

Sorti à l’origine en 1989, Tourneur & Hooch était l’un des premiers succès de Tom Hanks. Le film, réalisé par Roger Spottiswoode, a rapporté 71 millions de dollars au box-office contre un budget relativement petit de 13 millions de dollars. Reste à voir si le concept se traduit ou non pour un public moderne. Tourneur & Hooch devrait faire ses débuts le 21 juillet sur le service de streaming Disney +.

