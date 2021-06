Comment utiliser l’audio sans perte sur Apple Music

Voici comment obtenir et activer l’audio sans perte sur Apple Music et tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

L’audio sans perte est désormais disponible pour les utilisateurs sur Apple Music, mais vous avez besoin de certains écouteurs pour pouvoir l’écouter.

Aujourd’hui (8 juin), Apple Music a amélioré son expérience d’écoute en mettant Spatial Audio avec Dolby Atmos et un son sans perte à la disposition de tous les utilisateurs. Spatial Audio avec Dolby Atmos est un nouveau format d’écoute conçu pour offrir aux gens une expérience d’écoute plus claire et plus immersive et il est disponible sur tous les casques, mais l’audio sans perte n’est pas aussi accessible pour le moment.

Dans cet esprit, nous avons élaboré un guide détaillé qui vous permet de savoir si vous pouvez utiliser un son sans perte avec vos appareils.

Qu’est-ce que l’audio sans perte et comment l’activer ?

Audio sans perte Apple Music : comment l’obtenir et l’activer. Image : Apple Musique

Apple Music propose toute sa musique en AAC (Advance Audio Codec). Ceci, selon leurs termes, est « pratiquement impossible à distinguer de l’enregistrement en studio d’origine », mais il perd « une certaine quantité de données contenues dans le fichier source d’origine ». En comparaison, « la compression sans perte préserve toutes les données d’origine » et elle est désormais disponible sur Apple Music sans frais supplémentaires.

L’inconvénient de l’audio sans perte, cependant, est qu’il utilise beaucoup plus de données à diffuser que l’audio AAC. Les fichiers sans perte téléchargés occupent également beaucoup plus d’espace sur les appareils que les fichiers AAC, alors assurez-vous de prendre cela en considération si vous envisagez de mettre à niveau votre audio sans perte.

Dans l’état actuel des choses, Spotify n’offre pas d’audio sans perte, vous avez donc besoin d’Apple Music ou de TIDAL pour l’obtenir.

Quels écouteurs sont compatibles avec l’audio sans perte ?

Vous ne pouvez écouter de l’audio sans perte qu’avec un casque filaire. En d’autres termes, les écouteurs sans fil AirPods, AirPods Pro, AirPods Max et Beats ne sont pas compatibles avec l’audio sans perte. Cependant, vous pouvez écouter Spatial Audio avec Dolby Atmos via un casque sans fil.

Il convient également de noter qu’il est peu probable que vous entendiez une forte différence entre l’audio sans perte et l’audio AAC sur des écouteurs de mauvaise qualité. Vous devez investir dans une paire d’écouteurs filaires de haute qualité pour qu’un son sans perte en vaille la peine.

Comment utiliser l’audio sans perte sur iPhone et iPad ?

1) Abonnez-vous à Apple Music et mettez à niveau votre appareil vers la dernière version d’iOS.

2) Allez dans Paramètres > Musique.

3) Cliquez sur Qualité audio.

4) Appuyez sur Lossless Audio pour l’activer et le désactiver.

Si vous avez déjà téléchargé de la musique en qualité AAC, vous devrez la supprimer et la retélécharger pour l’obtenir en qualité sans perte.

Comment utiliser l’audio sans perte sur Mac ?

1) Abonnez-vous à Apple Music et mettez à niveau votre appareil vers la dernière version d’iOS.

2) Ouvrez Apple Music et dans la barre de menus, cliquez sur Musique > Préférences.

3) Appuyez sur l’onglet Lecture.

4) Sous Qualité audio, sélectionnez ou désélectionnez Sans perte pour l’activer ou le désactiver.

Si vous avez déjà téléchargé de la musique en qualité AAC, vous devrez la supprimer et la retélécharger pour l’obtenir en qualité sans perte.

Puis-je obtenir l’audio sans perte Apple Music sur Android ?

Oui. Vous pouvez. Pour l’activer, visitez simplement les paramètres Apple Music sur votre Android et suivez les mêmes étapes que vous le feriez sur un iPhone ou un iPad.

