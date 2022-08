Viola Davis jouera la méchante dans The Hunger Games : La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents

La préquelle à venir Hunger Games : la ballade des oiseaux chanteurs et des serpents a trouvé son méchant. Par échéance, Viola Davis vient d’embarquer au casting du long métrage, qui jouera le rôle de Head Gamemaker Volumnia Gaul. Elle rejoint les membres de la distribution précédemment annoncés, notamment Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer, Peter Dinklage, Jason Schwartzman et Laurel Marsden.

« Les jeux de la faim Les films ont toujours été élevés par leur casting exceptionnel, et nous sommes ravis de poursuivre cette tradition avec Viola Davis dans le rôle de Volumnia Gaul », a déclaré Nathan Kahane, président du Lionsgate Motion Picture Group, dans un communiqué. « Sa présence formidable et puissante ajoutera des couches de complexité et de menace à cette histoire. »

Le réalisateur Francis Lawrence a ajouté: « Le Dr Gaul est aussi cruelle que créative et aussi redoutable que redoutable. Le savoir-faire de Snow en tant qu’opérateur politique se développe en grande partie grâce à ses expériences avec elle en tant que figure la plus imposante des jeux. «

« Depuis le début, Viola a été notre rêve pour le Dr Gaul en raison de l’intelligence et de l’émotion finement superposées qu’elle apporte à chaque rôle », a déclaré la productrice Nina Jacobson. « Stratège brillant et excentrique, Gaul contribue à faire du jeune Coriolanus Snow l’homme qu’il deviendra. Nous sommes incroyablement chanceux d’avoir un acteur avec la gamme et la présence extraordinaires de Viola pour jouer ce rôle central.

C’est une grande victoire pour le casting de la préquelle pour débarquer Davis. Gagnant d’un Oscar, d’un Emmy et d’un Tony Award, Davis a récemment été vu dans des films comme Le fond noir de Ma Rainey, L’impardonnableet La brigade suicide. Elle a également plusieurs projets à venir déjà en cours, notamment son retour en tant qu’Amanda Waller dans Adam noir ainsi qu’un projet Escouade suicide retombées. En plus d’apparaître dans un prochain film Nike de Ben Affleck, Davis a également produit et joué dans le prochain film La femme roi.

La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents sert de préquelle à The Hunger Games

Servant de préquelle aux précédents longs métrages dirigés par Jennifer Lawrence, La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents a lieu environ 64 ans auparavant. Il suit Coriolanus Snow à l’âge de 18 ans qui deviendra un jour le principal méchant joué par Donald Sutherland dans les films précédents. Les histoires de la série Hunger Games se concentrent sur un tournoi annuel où deux jeunes de 12 districts différents sont choisis au hasard pour se battre jusqu’à la mort pour un divertissement sanglant.

Nina Jacobson et Brad Simpson produisent le film aux côtés du réalisateur Francis Lawrence, qui a dirigé les trois précédents films de la franchise. L’auteure originale Suzanne Collins est productrice exécutive avec Tim Palen et Jim Miller. Michael Lesslie a scénarisé le dernier brouillon à la suite d’un brouillon précédent de Michael Arndt.

Hunger Games : la ballade des oiseaux chanteurs et des serpents sortira dans les salles de cinéma le 17 novembre 2023. Il est prudent de supposer que d’autres films suivront si cette préquelle parvient à trouver les mêmes niveaux de succès que le film original.