Le Lenovo ThinkPad X1 Fold ultra-mobile a changé ma façon de travailler à domicile

Confession ouverte à Lenovo: j’ai toujours votre lien non-produit ThinkPad X1 FoldRemove. Je promets que je vous le renverrai bientôt. Toutes mes excuses pour le retard, mais ce que je pensais être un bref examen de votre PC pliable innovant s’est transformé en une exploration plus longue de la façon dont cet appareil ultra-mobile a changé ma façon de travailler – à une époque où je n’allais nulle part.

Après tout, qui aurait pensé que le premier PC Windows pliable au monde, un design destiné aux hommes d’affaires en fuite, pourrait s’avérer tout aussi utile pour quelqu’un qui s’abritait sur place pendant des mois? Bien sûr, le ThinkPad X1 Fold a ses limites. Mais la combinaison de l’écran pliable et du clavier amovible offre une polyvalence qui a rendu mon travail à la maison étonnamment plus facile.

Pourquoi le ThinkPad X1 Fold est unique

Adam Patrick Murray Une fois plié, le Lenovo ThinkPad X1 Fold est à peu près aussi gros qu’un livre relié standard. (Une unité de pré-production est illustrée ici.)

Récapitulons les bases du ThinkPad X1 Fold. Annoncé au CES 2020 (au cours de ces dernières semaines innocentes avant que les États-Unis ne se bloquent en cas de pandémie), il s’agit toujours du seul PC pliable au monde.

L’appareil se compose d’un écran OLED pliable de 13,3 pouces, QXGA (2048×1536), 300 nits, avec un PC à part entière entassé en dessous. Le ThinkPad X1 Fold est gainé de cuir noir, y compris sa béquille rabattable (qui est astucieusement teinte en rouge ThinkPad en dessous, comme les talons Christian Louboutin).

Melissa Riofrio / IDG La béquille du Lenovo ThinkPad X1 Fold vous permet de soutenir l’appareil comme un petit écran. Et c’est rouge!

Ce qui rend le ThinkPad X1 Fold complètement unique parmi les PC, bien sûr, c’est sa capacité de pliage. Lenovo dit que ses ingénieurs ont passé des années à développer le mécanisme de charnière compliqué, qui permet à l’écran de se déplier à partir d’un objet de la taille d’un livre (mesurant environ 9,3 sur 6,23 x 1,09 pouces, par Lenovo) en un livre à moitié ouvert ou en forme de clapet, ou de s’étaler à plat à utiliser comme une grande tablette.

En tant que grandes tablettes, le ThinkPad X1 Fold est lourd. Il pèse environ 2,2 livres, contre environ 1,7 livre pour le Surface Pro 7+ de 12,3 pouces et environ 1,5 livre pour l’iPad Pro 12,9 pouces. Vous pourriez le tenir sur vos genoux, mais pas longtemps dans les airs.

Lenovo a travaillé dur pour s’assurer que l’écran ne se plisse pas ou ne développe pas de bulles d’air avec des pliages répétés. Lorsqu’il est étalé à plat, vous pouvez voir un fantôme d’un double pli au milieu de l’écran du ThinkPad X1 Fold. Vous devez regarder attentivement. Lorsque l’écran est plié en mode clapet, vous pouvez voir une zone légèrement plus claire délimitant le double pli. Ce n’est pas gênant.

Melissa Riofrio / IDG Lorsque l’écran Lenovo ThinkPad X1 Fold est plié, vous pouvez voir une zone légèrement plus claire à l’écran le long du pli.

À l’intérieur se trouve un processeur Intel Core i5-L16G7, un processeur hybride Lakefield conçu pour les PC fins et légers. Il s’agit d’une puce de faible puissance. Ça ne peut pas jouer Crysis. Mais mon appareil exécute Windows 10 Pro 64 bits, et mes 20 onglets de navigateur caractéristiques sont en cours pour le travail et la recherche, et le processeur tient son extrémité. La seule fois où j’ai remarqué que le ThinkPad X1 Fold devenait plutôt chaud et étranglait un peu, c’est lorsque j’ai connecté un concentrateur USB-C pour connecter Ethernet et HDMI.

Lenovo a fait un travail impressionnant avec la technologie d’affichage et l’emballage, il n’est donc pas surprenant qu’il s’agisse d’un investissement coûteux. La tablette à elle seule coûte 2499 € de Lenovo, tandis qu’un ensemble avec clavier et stylo coûte 2799 € de LenovoRemove lien non-produit. (Un Lenovo Fold Mini Keyboard coûterait autrement 229 € de Lenovo, tandis que le Lenovo Mod Pen coûterait 99 € de plus). Mais rappelez-vous, c’est le seul PC qui se plie!

Un ordinateur portable sauve ma vie de travail à la maison

Melissa Riofrio / IDG En tant que petit ordinateur portable à clapet, le Lenovo ThinkPad X1 Fold permet de consulter facilement les e-mails depuis n’importe quel fauteuil.

Je doute que ma situation coincée à la maison / travail à domicile ait été prise en compte par Lenovo lors du développement du ThinkPad X1 Fold. Même moi, je ne l’ai pas considéré, du moins pas comme une situation à long terme. Chez 45secondes.fr, nous suggérons souvent que les personnes qui n’utilisent leur PC qu’à la maison pourraient utiliser un ordinateur de bureau ou tolérer un ordinateur portable plus lourd. Nous déplorons l’absence d’un grand écran lorsque nous sommes sur la route.

Au fur et à mesure que le besoin d’isoler se prolongeait, ma perspective a changé. J’ai passé pas mal de temps avec mon ordinateur portable attaché à un écran complet. Mais parfois, je devais emmener mon ordinateur dans la cuisine, le salon, la tanière ou mon bureau. Faire ce circuit avec mon pilote quotidien de 14 pouces devenait un frein. L’ordinateur portable était trop lourd et trop chaud pour être posé sur mes genoux. Chaque fois que je ne pouvais pas accrocher une surface de travail dure, je la balançais de manière instable sur un livre sur un oreiller.

Melissa Riofrio / IDG Le sélecteur de mode à l’écran vous permet de choisir le mode que vous prévoyez d’utiliser.

La formule magique du ThinkPad X1 Fold réside dans ses nombreux modes. Chaque fois que vous le dépliez, le sélecteur de mode à l’écran apparaît pour confirmer comment vous souhaitez utiliser l’affichage, que ce soit sous forme d’écran partagé ou d’une grande image. Vous pouvez également invoquer le sélecteur de mode à tout moment en utilisant une icône dans la barre des tâches.

En tant que petite coquille, le ThinkPad X1 Fold s’est assis légèrement sur mes genoux et m’a laissé faire des choses de base comme répondre aux e-mails et naviguer facilement sur le Web. Je pourrais utiliser le clavier à l’écran, ou attacher le clavier Bluetooth, sur la moitié inférieure du clapet. L’extérieur en cuir me sentait bien dans les mains et ne glissait pas de mes genoux comme le font le plastique dur ou le métal.

En tant que petit écran, je pouvais l’installer sur une surface et positionner le Fold Mini Keyboard quelque part à proximité où il me convenait. Lorsque j’avais accès à un écran pleine taille, je pouvais connecter un concentrateur à l’un des deux ports USB-C du ThinkPad X1 Fold et obtenir une expérience semblable à celle d’un bureau, avec le X1 Fold comme deuxième écran.

Melissa Riofrio / IDG Vous pouvez utiliser le Lenovo ThinkPad X1 Fold avec le clavier Fold Mini.

Les appareils de ce compact ont toujours des limites, bien sûr. Les deux ports USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed ​​10 Gbps) Type-C sont excellents, mais vous ne pouvez pas les utiliser tous les deux simultanément à moins que vous ne teniez l’écran droit (mode portrait). En mode portrait, la béquille de mon appareil avait tendance à glisser un peu, comme si la répartition du poids était un peu décalée. Il n’y avait pas de tels problèmes lorsque l’affichage était orienté en paysage. Lenovo a confirmé que la béquille était vraiment destinée à être utilisée uniquement en mode paysage.

Le Fold Mini Keyboard est un accessoire indispensable à moins que vous n’aimiez vraiment taper sur un écran. Vous pouvez utiliser un autre clavier connecté Bluetooth, mais le Fold Mini est le seul que vous puissiez rentrer au milieu du ThinkPad X1 Fold pour un transport facile. Certains claviers de cet appartement ont une expérience de frappe inférieure, mais je l’ai utilisé confortablement pendant des heures. Pour économiser de l’espace, il écrase jusqu’à quatre caractères sur certaines touches latérales, ce qui vous oblige à appuyer sur la touche Fn et parfois aussi sur la touche Maj pour utiliser un certain caractère. Je peux voir cela rendre fou une dactylo tactile. Je ne suis pas un dactylo tactile, mais j’ai créé beaucoup de fautes de frappe alors que je visais des boutons qui n’étaient pas réellement là.

Le PC mobile ultime

Melissa Riofrio / IDG Le bord avant du Lenovo ThinkPad X1 Fold offre l’un des deux ports USB-C, ainsi que les boutons d’alimentation et de volume.

Le ThinkPad X1 Fold m’a déjà fait regarder mes ordinateurs portables traditionnels différemment. Ils ont plus de puissance, mais ce PC léger et pliable fait un meilleur travail que dans la partie mobilité de l’informatique, s’intégrant facilement dans de petits espaces ou s’étalant un peu lorsque vous avez plus d’espace.

La seule fonctionnalité qui tue cet appareil est le LTE. Un emplacement SIM est bloqué, mais cette fonctionnalité n’est pas encore disponible sur les modèles d’expédition. Une fois disponible, le ThinkPad X1 Fold pourrait être le meilleur PC à emporter n’importe où, que vous couriez pour un avion ou que vous vous pelotonniez sur le canapé.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂