Le directeur de la vitesse veut que Keanu Reeves revienne au siège du conducteur pour la vitesse 3

Il y a une bombe dans un bus. Une fois que le bus passe à 80 km / h, la bombe est armée. S’il descend en dessous de 50, il explose. Une prémisse si magnifiquement simple pour un film d’action qui a conduit le réalisateur Jan de Bont à élaborer une formule qui a été copiée à maintes reprises mais jamais dépassée. Le film à succès de 1994, La vitesse, est l’un des meilleurs films de de Bont, ainsi que l’un des meilleurs films de la superstar Keanu Reeves, mais le réalisateur reviendrait-il un jour pour un suivi?

« Cela dépend de la façon dont l’histoire est, je pense. En général, je ne suis pas un grand fan des suites. J’avais dans mon contrat que je ferais une suite. Si vous devez le faire, vous devez avoir le casting pour vouloir revenez aussi, parce que, sinon, vous devez raconter un tout nouveau film. Parce que certains des premiers étaient tellement centrés sur lui et sur lui, la maladresse un peu en lui d’être un héros. Et cette maladresse d’être en position d’être un héros … cela a très bien fonctionné pour lui mais cela ne fonctionne pas bien pour les autres acteurs. Et c’est vraiment difficile de retrouver le même genre de sentiment. »

Tandis que Jan de Bont est quelque peu vague quant à savoir si une suite est prévue ou non, le réalisateur semble vouloir absolument courtiser Keanu Reeves pour qu’il revienne Vitesse 3 jamais se concrétiser.

La première La vitesse suit Keanu Reeves en tant qu’officier du LAPD Jack Traven, qui doit empêcher un bus qui a été truqué par un bombardier fou (Dennis Hopper) d’exploser. Voici le crochet, la bombe de bus s’armera une fois que le bus atteindra 50 miles par heure et explosera si le bus descend par la suite en dessous de 50 miles par heure, ce qui conduit à toutes sortes d’actions à haut indice d’octane. Avec également Sandra Bullock, Joe Morton et Jeff Daniels, La vitesse est maintenant considérée comme l’épitime du thriller d’action pop-corn.

Une suite critiquée, Vitesse 2: régulateur de vitesse, a été libéré le 13 juin 1997, mais moins on en parle, mieux c’est. Nul doute qu’un tiers La vitesse film avec Keanu Reeves de retour dans le siège du conducteur effacerait tous les mauvais souvenirs du deuxième film mal planifié.

Bien sûr, Reeves est passé de force en force en tant que héros d’action sur grand écran, l’acteur bien-aimé ayant créé non pas une, mais deux franchises majeures dans La matrice et John Wick. En ce qui concerne ce dernier, Reeves a récemment déclaré qu’il irait « Aussi loin que mes jambes peuvent me mener. Aussi loin que le public veut aller », lorsqu’on lui a demandé combien de temps il prévoit de jouer le rôle de l’assassin amoureux des chiens.

Maintenant trois John Wick films dans, Lionsgate a déjà confirmé que non seulement nous obtiendrons John Wick 4, mais ça John Wick 5 a déjà été éclairé alors que le quatrième film n’avait même pas commencé la photographie principale.

Pour ce qui est de La matrice, alors que les détails spécifiques concernant l’intrigue du quatrième film à venir restent un mystère, nous savons que Reeves reprendra le rôle de Neo, malgré le personnage apparemment tué lors de la finale de 2003. La matrice rechargée.

Jusqu’à ce que la nouvelle de Speed ​​3 arrive pour mettre des sourires sur tous nos visages, le public peut voir Reeves sur grand écran dans La matrice 4 le 22 décembre 2021, avec John Wick 4 sortie prévue le 27 mai 2022. Cela nous vient de Collider.

