“ Rapide ” fait ses débuts avec un paiement sans friction en 1 clic, similaire à celui de Shopify, mais pouvant être utilisé sur n’importe quelle plateforme

Capitalisant sur le brevet expiré en 1 clic d’Amazon, Fast a officiellement lancé son service de paiement sans friction qui peut être utilisé par pratiquement n’importe quel magasin de commerce électronique. Ils ont promu le service comme rendant Internet plus rapide.

Fast AF, Inc. a lancé son service de paiement sans friction en 1 clic très populaire lors d’un webinaire Zoom mercredi. Le webinaire a mis en évidence le service Fast et a présenté aux participants sa culture d’entreprise et certains de ses investisseurs.

Fast a été décrit dans le webinaire comme un système de paiement universel pouvant être utilisé par n’importe quelle boutique en ligne. Ils ont également déclaré que cela fonctionne sur tous les sites, plates-formes, appareils et navigateurs.

Domm Hollande, Co-fondateur et PDG de Fast, partage des détails sur ses services en 1 clic

Le principal argument de vente de Fast est qu’il fournit un paiement sans friction en un clic. Vous vous souviendrez peut-être qu’Amazon a inventé le paiement en 1 clic et avait un brevet pour celui-ci, mais il a expiré le 11 septembre 2017. L’expiration de ce brevet a permis à des entreprises comme Apple et Shopify de créer des paiements en 1 clic, et maintenant rapide.

Ce qui distingue Fast des autres caisses en 1 clic, c’est que Fast peut être utilisé pratiquement n’importe où. C’est le premier service de paiement complet en 1 clic qui n’est pas lié à une plate-forme de commerce électronique spécifique. C’est comme le paiement en un clic de Shopify, mais sans avoir besoin de Shopify.

Paiement rapide en un clic

Fast a également une fonction de commande “wow”. Au lieu d’avoir à ajouter des articles à un panier, les clients peuvent acheter des articles individuellement. Fast regroupera ensuite tous les articles en une seule commande pour le marchand, et tous les articles seront expédiés ensemble. C’est une astuce intelligente qui retarde le traitement de la commande de quelques minutes, mais rend l’expérience d’achat vraiment rapide et transparente pour le client.

Lorsque les clients achètent des articles dans les magasins, les détails de la commande sont centralisés de la même manière que l’application Shopify de Shopify. L’interface de Fast n’est pas aussi élégante que celle de Shopify, mais elle est fonctionnelle et possède toutes les fonctionnalités auxquelles on peut s’attendre, comme les détails de la commande et le suivi.

Page de détail de la commande rapide après avoir effectué un achat

Fast est disponible pour les vendeurs à partir d’aujourd’hui.

