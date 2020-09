Que se passe-t-il en septembre dans «Destiny 2», le mois de la feuille de route complètement vierge?

Destin 2 Bungie

Nous entrons maintenant dans des eaux inexplorées dans Destiny 2, la première saison qui a été prolongée, et de loin.

Lorsque Bungie a annoncé le retard, une seule chose a été ajoutée à la feuille de route: Festival of the Lost qui se déroulera du 6 octobre au 3 novembre, une semaine avant la sortie de Beyond Light. le seulement Ce qui est inscrit pour septembre sur la nouvelle feuille de route est l’extension de Moments of Triumph et la dernière semaine de Solstice of Heroes, qui se poursuivra jusqu’à la semaine prochaine.

Alors, que pouvons-nous attendre de ce mois prochain? Voici quelques options probables basées sur ce que nous pensons savoir:

La quête d’évacuation et l’élu du voyageur

Que vous soyez sur Crate Watch ou sur des ornements de datamining dans le magasin Eververse, il semble y avoir des signes que la quête d’évacuation se poursuivra ou pourra être terminée la semaine prochaine à la réinitialisation. Cela aurait déjà été retardé d’août à septembre pour étirer un peu plus les choses, mais cela fait bien plus d’un mois que la quête n’a rien fait d’autre que déplacer des boîtes, et je pense que Bungie se rend probablement compte qu’il est temps de retourner à il.

Il est possible que si la quête d’évacuation soit directement liée à Beyond Light d’une manière ou d’une autre, c’est à dire. après la fin, ces planètes étaient censées être immédiatement voûtées, ce qui pourrait être retardé davantage. Et pourtant, le fait que cela devait initialement continuer en août me dit que ce n’est probablement pas le cas. Je m’y attendrais ce mois-ci, même si je ne sais pas si la semaine prochaine à la réinitialisation est encore à 100%.

Interference Finale et Nokris

De même, la semaine prochaine se trouve également être la dernière entrée dans la tradition pour la quête Interférence que nous faisons pour Eris chaque semaine. Bien qu’il soit possible que la quête se termine simplement, elle peut aussi… changer. Les joueurs se sont frayés un chemin dans au moins quelques pièces différentes du berceau, l’une avec un tas de statues étranges de différentes races, une autre qui fait écho à Court of Oryx.

L’idée ici est qu’il y aura une «finale» à la quête Interférence où nous finirons par combattre Nokris, qui sert maintenant Savathun et a été ramené à la vie pour nous narguer pendant la plupart des courses de la quête Interférence.

Encore une fois, cela pourrait être retardé, car il serait étrange d’avoir une mission Nokris en cours pendant les deux prochains mois, mais qui sait. Contrairement à la quête choisie par le voyageur, je ne sais pas quelle «récompense», le cas échéant, il y a pour l’accomplissement de cette série de quêtes ou pour combattre Nokris, et je n’ai rien entendu. Cela pourrait juste être une histoire, et je ne m’attendrais pas à ce que Touch of Malice apparaisse soudainement ou quelque chose comme ça.

[REDACTED] Prime

C’est quelque chose dont on a parlé dans un TWAB après l’annonce du retard il y a longtemps, qu’en plus des bonus habituels que nous voyons de double vaillance et double infamie, nous verrions également potentiellement un [REDACTED] Bonus, quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant.

J’ai longtemps, longtemps souhaité que Destiny puisse faire des mini-événements plus fréquents et plus percutants comme Borderlands 3, mais le jeu ne semble pas assez flexible pour le faire la plupart du temps, nous ne pouvons donc pas simplement faire quelque chose de farfelu comme lancer un tas de Fallen Capitaines sur Io pendant une semaine qui ont chacun un taux de drop légendaire de 50%.

Mais qu’est-ce qu’un [REDACTED] bonus ressemble à Destiny 2, compte tenu de ses limites? Je ne suis pas sûr. Nous n’avons obtenu aucun indice réel sur ce que cela pourrait être, mais quelques idées désinvoltes:

Bonus XP, afin que les joueurs puissent obtenir beaucoup de puissance d’artefact pour mieux affronter des choses comme Prophecy s’ils sont à la traîne.

Bonus Bounty Rewards, peut-être inutile pour certaines choses, mais je pense à, par exemple, que Banshee donne des modules de mise à niveau doubles et des cœurs d’amélioration pour ses primes.

Récompenses Double Nightfall, ramenant un vieux pépin en tant qu’événement bonus réel.

Bonus Iron Banner tombe, peut-être pour que vous obteniez gouttes réelles lorsque vous terminez un match au lieu de 3 bleus et 1 IB drop tous les 4-5 matchs (c’est ainsi que cela devrait toujours être).

Je ne sais pas, je suis ouvert à d’autres théories. Mais j’espère que cela en vaut la peine, et quelque chose qui nous aide à nous approvisionner pour Beyond Light d’une manière ou d’une autre.

Pour l’instant, c’est tout ce que nous devons considérer.

Il est possible qu’il y ait un vrai «secret» que Bungie a enterré cette saison, mais s’il y en a un, je ne pense pas que ce serait celui qu’ils ajoutent, mais plutôt quelque chose qui a été retardé par rapport à plus tôt, compte tenu du travail qu’ils ont à faire sur Beyond Light, d’où le retard. Comme toujours, non, je ne m’attends pas à une mission secrète de type Zero Hour dans la même saison où nous avons eu un nouveau donjon, même si c’est un peu triste que nous ayons passé une année entière sans un.

J’aimerais voir un autre puzzle communautaire comme les Corridors of Time. Je n’aimerais pas voir un autre défi communautaire plein de broyage comme nous avons eu les deux dernières saisons, car je ne me soucie pas particulièrement de celles-ci. Mais on verra. Plus d’informations bientôt, et certainement par la prochaine réinitialisation.

