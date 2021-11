Zendaya taquine un rôle beaucoup plus important pour Chani dans Dune : Partie 2

Le remake par Denis Villeneuve du roman de Frank Herbert Dune a pris le même pari qu’Andy Muschietti a pris avec son remake de Stephen King CE, sortir un film qui ne couvrait que la moitié de l’histoire longue et sinueuse sans feu vert pour la deuxième partie en place. Bien qu’il y ait beaucoup de gens qui croient que c’était une fatalité que Dune : partie 2 aurait le feu vert, cela a été officiellement confirmé après que le premier film ait réussi un retour post-pandémique décent au box-office, devenant le dixième film le plus rentable de l’année à l’époque, et a attiré l’attention sur HBO Max. En prévision de la conclusion de l’histoire, la star du film Zendaya a révélé dans une nouvelle interview que son personnage obtiendrait plus de temps à l’écran la deuxième fois.

S’adressant à Deadline, le Spider-Man : Pas de chemin à la maison La star a révélé que contrairement au premier film, où elle apparaissait principalement dans des visions et des séquences de rêves et était en fait sur le plateau de tournage pendant seulement cinq jours, la seconde moitié de l’histoire développera davantage le personnage de Chani, lui donnant plus de temps à l’écran.

Zendaya a déclaré: «Je veux grandir avec les personnages que je joue et avec les gens avec qui j’apprends. Quiconque a lu les livres sait qu’il y a tellement plus à explorer et à gérer. Ce qui était cool pour moi, n’ayant pas été là pendant une grande partie du premier tournage, c’était de voir le film sous un angle complètement nouveau, car je n’avais pas vu les décors et les scènes pendant la majeure partie du film. Et le regarder n’était que le début de cette histoire.

L’épopée fantastique tentaculaire a de nombreux personnages, et il semblait donc que certains de ces personnages n’avaient pas autant de temps à l’écran que d’autres. Dans le roman, Chani aide Paul dans son combat pour Arrakis et devient l’un des alliés les plus proches du protagoniste. passer du temps ensemble à l’écran.

Alors que le deuxième film développera certains des personnages qui n’ont pas encore connu leurs plus grands moments dans le film de cette année, Dune : partie 2 apportera également certains des personnages emblématiques qui manquaient à l’histoire jusqu’à présent, y compris l’un des principaux méchants du livre, Feyd-Rautha Harkonnen. Alors que les fans étaient divisés quant à savoir si le personnage serait vu du tout, avec des suggestions selon lesquelles il pourrait être fusionné avec Glossu Rabban, joué par Dave Bautista, Villeneuve a confirmé dans une récente interview que le personnage fera une apparition dans la deuxième partie. Interprété par Sting dans la version originale du film de David Lynch, Éternels La star Barry Keoghan a exprimé son intérêt à jouer le rôle plus tôt cette semaine et a déjà déclaré qu’il était un grand fan du travail du réalisateur. Pour l’instant cependant, ce morceau de casting est quelque chose que nous devrons attendre pour entendre des nouvelles quand cela se produira.





