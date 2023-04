Qui sont les sept dieux de la fortune de « Record of Ragnarok »

La première partie du Saison 2 de « Record of Ragnarok » il s’est terminé juste avant la bataille du sixième round. L’une des plus grandes surprises de la série Netflix a été lorsque Bouddha a annoncé qu’il se battrait pour les humains. En raison de sa trahison, les Sept Dieux de la Fortune deviendront ses adversaires. Nous vous expliquons ici ce que vous devez savoir à leur sujet.

À l’origine, les sept divinités en étaient une nommée Zerofuku, le dieu du malheur. Cependant, il a décidé de se diviser en sept parties pour éviter de nuire à l’humanité.

Cependant, chacun des dieux a été offensé par la trahison de Budaa et a voulu se battre à Ragnarok. Ils voulaient donc participer coûte que coûte.

Puisque les sept ne pourront pas participer contre un seul adversaire, ils devront s’unir à nouveau sous la forme de Zerofuku.

Les sept dieux de la fortune sont inspirés du folklore japonais des estampes Netsuke. Avant d’aller plus loin, consultez la bande-annonce de la saison 2 de « Record of Ragnarok » ici.

QUI SONT LES SEPT DIEUX DE LA FORTUNE ?

1. Benzaiten

Benzaiten est la déesse de la musique, des arts et de la connaissance. Dans l’anime, il porte souvent un instrument japonais appelé Biwa, qui non seulement émet des notes, mais est également utilisé au combat. Elle est très grande, avec des cheveux violet foncé et des sourcils épais.

Benzaiten et Ebisu dans la saison 2 de « Record of Ragnarok » (Photo : Yumeta Company)

2. Bishamonten

Bishamonten est le dieu de la guerre et des batailles. Il est le plus fort des Sept Dieux de la Fortune. De plus, il est celui qui a le plus d’animosité envers Bouddha pour sa trahison. Son visage est couvert d’un masque, on ne voit que sa bouche et ses yeux.

3. Daikokuten

Daikokuten est le dieu de bonne fortune dans la cuisine, l’agriculture et la banque, ce qui n’a pas grand chose à voir avec son apparence. Ressemble à un garçon blond à l’intérieur d’un gigantesque robot. Seul son visage peut être vu à travers l’ouverture de la bouche de la machine. En plus de l’armure, il utilise également un marteau au combat.

Daikokuten à l’intérieur de sa machine robotique dans « Record of Ragnarok » (Photo : Yumeta Company)

4.Ebisu

Ebisu est le dieu du commerce et de la pêche il utilise des armes spéciales comme armes. Son apparence est celle d’un homme d’âge moyen, il porte une moustache et une barbe pointue. Pendant ce temps, comme boucles d’oreilles, elle porte une paire d’hameçons liés à son symbole.

5. Jurojin

Jurojin est le dieu de longévitémême s’il a l’air très jeune. Il a l’apparence d’un jeune homme trapu, mais il a le cheveux blancs et barbe, comme s’il était complètement gris. Il utilise le crâne d’une vache comme casque et on ne sait pas quelle est son arme pour le moment.

Jurojin est le cinquième des sept dieux de la fortune, représentant la longévité dans « Record of Ragnarok » (Photo : Yumeta Company)

6. Fukurokuju

Fukurokuju est le dieu de la prospérité et du bonheur, mais il ressemble au plus misérable de tous. Il a l’apparence d’un vieil homme squelettique avec un crâne allongé. Il n’a pas d’yeux et possède de grandes oreilles auxquelles pendent des boucles d’oreilles. Pour marcher, il utilise une canne avec un ornement en forme d’oiseau, mais à l’intérieur il cache une épée.

7. Hôtel

Hoteison est le dernier des sept dieux et représente le abondance et bonne fortune dans les affaires. Il est également représenté comme un jeune homme, bien qu’il ne porte aucun type d’armure ou de casque. Il n’utilise pas d’arme, préférant plutôt le combat au poing.