Où puis-je lire One Piece Manga en ligne ?

Les mangas aussi une pièce inclut maintenant plus de 1 000 chapitres. Si vous vouliez acheter tous les volumes de manga, vous devriez en acheter un Somme d’argent prendre en main. En plus ça prend du temps parfoisjusqu’à ce que les chapitres actuels soient également disponibles chez nous.

Si vous êtes à court d’argent ou souhaitez être toujours à jour, la seule option qui vous reste est la chapitre sur internet lire. Nous vous dirons quel site Web nous pouvons vous recommander.

One Piece : Vous pouvez lire le manga ici

Il existe de nombreux sites Web qui offrent la possibilité de lire le manga. Le site le plus clair est probablement Manga Plus. être ici les trois chapitres les plus anciens et les plus récents d’un manga affiché. Cela permet aux nouveaux arrivants et aux vétérans qui ont peut-être manqué un chapitre ou deux d’accéder rapidement au chapitre de leur choix.

Il y a même un marqueur qui indique les chapitres que vous avez déjà lus. Les chapitres déjà terminés sont notamment grisé et coché. De plus, les chapitres ne sont pas seulement en langue anglaise là, mais pareil cinq éditions linguistiques à choisir. Par exemple, les lecteurs francophones ou hispanophones peuvent également s’y attendre.

Si vous n’êtes pas connecté au PC, vous pouvez également utiliser le application gratuite télécharger. Ainsi, les chapitres de manga de « One Piece » peuvent également être lus en déplacement avec le meilleur affichage possible.

Aussi avantageux : Il y a une note qui quand le prochain chapitre manga est téléchargé. Ainsi, vous ne manquerez plus le dernier contenu du manga.

Malheureusement pas de sortie vocale en allemand

Mais qui est le manga en allemand veut lire, bon gré mal gré attendre jusqu’à ce qu’il soit publié par nous. Car jusqu’à présent le site n’a pas proposé d’option pour mettre les textes en allemand.

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

En Allemagne, le manga parle de maison d’édition Carlsen exclu. La version a actuellement environ 15 chapitres de retard. Chaque volume de manga contient environ dix chapitres et coûte actuellement en Allemagne 7 euros.