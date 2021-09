Emmys 2021 : qui est l’ex-mari de Jurnee Smollett et combien d’enfants a la star de « Lovecraft Country » ?

Jurnee Smollett a reçu sa première nomination aux Emmy Awards pour la meilleure actrice principale dans une série dramatique en 2021. L’acteur a joué Letitia « Leti » Lewis dans HBO’s Pays de Lovecraft pour une saison. En plus de Smollett, Jonathan Majors, Courtney B. Vance et feu Michael K. Williams, ont également joué dans la série.

Bien que ce fut le premier hochement de tête de Smollett aux Emmys, elle est une vétéran de l’industrie du divertissement. Cependant, la star de HBO est-elle divorcée et, si oui, qui est son ancien mari ?

Jurnee Smollett aux Emmys 2021 en robe Dior | Rich Fury/Getty Images

La nominée aux Emmys 2021 Jurnee Smollett n’est pas la seule actrice de sa famille

Smollett, 34 ans, a commencé à jouer quand elle était enfant. Au cours des années 1990, elle a joué l’amie du personnage de Mary-Kate et Ashley Denise Frazer sur Full house. Bien qu’elle ait admis plus tard que le rôle ne lui était pas destiné, la renommée de Smollett dans la série lui a valu un autre spectacle. Cette fois, l’acteur a fait venir ses cinq autres frères et sœurs, qui pourraient également jouer le rôle. En 1994, Smollett, Empire la star Jussie Smollett et leurs frères et sœurs – Jazz Smollett, Jojo Smollett, Jocqui Smollett et Jake Smollett ont joué ensemble dans On Our Own. Malheureusement, la sitcom a duré une saison.

Malgré leur série éphémère, Jurnee et Jussie Smollett ont continué à travailler à Hollywood. Alors que Jurnee a joué dans Sous la terre, elle a soutenu Jussie lors de son apparition en tant qu’invité. Bien qu’ils n’aient eu aucune scène ensemble, l’ancienne enfant star voulait soutenir son frère, prouvant à quel point les frères et sœurs étaient proches à l’époque.

« Nous avions définitivement notre propre monde », a déclaré Jurnee à propos de sa famille au New York Times.

« Nous l’appelons notre Smoll Nation », a répondu Jussie dans l’interview conjointe.

Jurnee Smollett a divorcé du chanteur Josiah Bell en 2020

Tout au long de sa carrière, Smollett a rarement mentionné des détails sur sa vie personnelle. Cependant, en octobre 2010, elle a épousé l’auteur-compositeur-interprète et acteur Josiah Bell. Selon Essence, le couple était ami depuis plus de 10 ans avant de décider de passer au niveau supérieur. Une fois mariés, Smollett et Bell ont tous deux voulu se concentrer sur leur carrière.

Josiah Bell et l’acteur nominé aux Emmy Awards Jurnee Bell | David Livingston/Getty Images

Bien qu’il ait écrit des chansons pour des artistes tels que Kierra Sheard, le mari de la star de HBO s’est également lancé dans le métier d’acteur. En 2016, Bell est apparu sur Sous la terre aux côtés de Smollett. À l’époque, l’acteur était enceinte de leur premier enfant, Hunter.

Après 10 ans de mariage, Smollett a demandé le divorce de Bell. Le divorce a été un choc pour certains fans de Smollett. Bien qu’elle n’ait pas beaucoup parlé de la relation, Smollett semblait plus que satisfaite de son mariage en 2013.

«Nous étions les meilleurs amis avant même de commencer à sortir ensemble, nous avions donc cette très bonne base. Je pense que l’un des défis de toute relation durable est que vous devez être si vulnérable », a-t-elle partagé avec The Hollywood Reporter en mars 2013. « Je pense en tant qu’êtres humains ; nous essayons de cacher nos défauts et essayons de présenter cette personne parfaite, cette personne que nous souhaitons être à notre conjoint alors que cela cause tant de problèmes.

La star de « Lovecraft Country » est allée aux Emmys 2021 en solo

Selon Radar Online, le divorce de Smollett et Bell est toujours en cours. Depuis leur séparation, le nominé aux Emmy a apparemment décidé de se concentrer sur le travail. En plus de célébrer la nomination, Smollett a également rendu hommage à Williams via Instagram au milieu de sa récente mort.

Le dimanche 19 septembre 2021, Smollett a foulé seul le tapis rouge des Emmy Awards. Cependant, elle a montré aux fans son ensemble avant ses débuts aux Emmys.

« En route pour les Emmys !! @televisionacad. Merci @dior et @mariagraziachiuri de m’avoir fait me sentir comme une princesse dans cette robe de rêve. Honorée d’être nominée pour la meilleure actrice dans un drame pour mon amour Leti « F*ckin » Lewis. »

En fin de compte, le Primetime Emmy Award de la meilleure actrice principale dans une série dramatique a été décerné à La Couronne star Olivia Colman.

