Titans Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les dernières informations

Une nouvelle image de la saison 3 des Titans donne un premier aperçu de Starfire. Titans suit un groupe de jeunes super-héros sous la direction de Dick Grayson (Brenton Thwaites). Bien que la série ait beaucoup de potentiel, elle a reçu jusqu’à présent des critiques mitigées. Plus précisément, les critiques ont prédit le rythme inégal des Titans et le manque de développement du personnage.

Coriander (Anna Diop), alias Starfire, n’est qu’un des personnages principaux des Titans. C’est une princesse guerrière de Tamaran, qui était à l’origine chargée de traquer et de détruire le corbeau. Cependant, Starfire souffre d’amnésie après être venu sur Terre et se lie d’amitié involontairement avec Rachel Roth (Teagan Croft), alias Raven. Pour cette raison, elle décide de protéger la fille à la place. Alors que Starfire s’occupe de ses nouveaux amis dans la saison 2, elle commence également à plonger plus profondément dans son héritage extraterrestre.

Le directeur de la photographie des Titans, Boris Mojsovski, a récemment publié une nouvelle photo montrant l’apparence de Starfire dans la saison 3. Starfire semble revêtir un look plus sombre que les saisons précédentes, avec des vêtements, des cheveux et du maquillage noirs. Vous pouvez consulter le nouveau look incroyable de Starfire ci-dessous:

Titans La saison 2 a passé beaucoup de temps autour de l’ancien groupe de Dick Grayson tout en laissant beaucoup de membres de la distribution de la saison 1 au sec. L’arc de la saison deux de Starfire, pour sa part, a eu un bon départ, car elle a frappé une vieille flamme qui était déterminée à la regarder comme la règle légitime de Tamaran. Avant longtemps, cependant, la saison a semblé se concentrer davantage sur des personnages comme Hawk (Alan Ritchson) et Dove (Minka Kelly), tout en réduisant le casting de la saison 1 des Titans aux membres périphériques. Heureusement pour Starfire, l’actrice Damaris Lewis – qui joue la soeur de Starfire, Blackfire – a été promue dans une série régulière pour la saison 3. Cela suggère que Starfire jouera probablement un rôle beaucoup plus important dans la saison à venir, et les fans en auront la possibilité. pour voir leur princesse extraterrestre préférée en action.

À cette fin, Starfire n’est pas le seul Titan que les fans aimeraient voir beaucoup plus. Alors que Titans la saison 2 mettait en lumière Dick Grayson, Rachel Roth et Garfield Logan (Ryan Potter) ont joué des rôles considérablement réduits dans la saison 2. Pourtant, Titans semble satisfait de l’emballage continu de plus de membres de la distribution et a déjà ajouté des personnages comme Barbara Gordon à sa propre saison 3. s’aligner. Bien que ce soit cool de voir les nouveaux personnages de bandes dessinées bien-aimés prendre vie, les showrunners devront ralentir et étoffer pleinement leurs héros actuels. Cela étant dit, idéalement, la saison 3 des Titans pourra rendre justice à Starfire, Rachel et le reste de la saison 1.

