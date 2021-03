« J’étais occupé à dissoudre les prix Nobel pendant que les nazis occupaient Copenhague »: c’est ainsi qu’ils ont réussi à sauver deux des prestigieuses médailles

Les lauréats du prix Nobel bien connus sont ironiquement parfois ironiquement mystérieux, ou plutôt leur situation. Et nous ne parlons pas du fait qu’ils peuvent se rendre pour avoir découvert de sombres secrets de l’univers, sinon pour le fait qu’ils disparaissent ou même que quelqu’un est venu dissoudre les prix Nobel pour les cacher.

Au-delà du prestige que la recevoir implique, du moins pour le moment, les Prix ont leur médaille physique, qui pour beaucoup a peut-être beaucoup plus de valeur que la médaille symbolique dans le cas de l’or. Bien sûr, alors que depuis 1980, ils sont fabriqués avec de l’or 18 carats recyclé, auparavant ils ont été fabriqués avec de l’or 23 carats, étant un peu plus lourd et plus gros, et apparemment dans un certain contexte, il était nécessaire de sauver trois de ces médailles originales du vol.

Enterrez-les? Bah, cela ne nous frappe pas physiciens et chimistes avec un Nobel

Prix ​​Nobel ils ont commencé à être livrés en 1901 et à partir de ce premier moment, des histoires particulières de leurs livraisons et réceptions sont racontées. Par exemple, sur le site Web de l’organisation, ils expliquent que les lauréats en 1901 ont reçu les «vraies» médailles en 1902 parce que les dessins au revers des médailles n’étaient pas terminés à temps, en partie parce qu’ils devaient être approuvés par chaque institution qui a décerné le prix.

Non pas que ce soit une histoire très flashy, en partie à cause du fait que « les choses dans le palais vont lentement » et que le retard semble inhérent à la condition humaine. Mais il y en a d’autres plus curieux, surtout si l’on parle de l’époque aussi sombre que la science a passée et de ces récompenses pendant la période de l’occupation et de l’expansion du national-socialisme allemand.

Il y a quelque temps, nous avons parlé des trois seuls scientifiques qui ont rejeté le prix Nobel (nous qualifions le prix scientifique, car il y a eu d’autres prix rejetés dans des disciplines non scientifiques). Parmi les trois histoires, nous avons fait allusion à l’idée que le régime nazi a empêché Richard Kuhn de recevoir le prix, mais ce n’est pas quelque chose de clair (en plus du fait que la Société allemande de chimie a cessé de décerner la médaille Richard Kuhn pour la collaboration de Kuhn avec le régime).

Niels Borh, James Franck et Max von Laue (de gauche à droite).

Hilando con esta época, lo que también ocurre es que en torno a las medallas de los alemanes Max von Laue (1914) y James Franck (1925), y del danés Niels Bohr (1922), los tres premios Nobel de Física durante la Segunda Guerre mondiale, il y a aussi une orbitale mystère (le clin d’oeil intello il était là et nous devions l’attraper). Apparemment, étant donné l’occupation du Danemark, Bohr était préoccupé par le sort de ces médailles, puisque von Laue et Frank les avaient déposées auprès de l’Institut nordique de physique théorique de Bohr à Copenhague pour essayer d’éviter leur confiscation (l’institution avait également été un refuge pour les physiciens juifs allemands depuis 1933).

Selon le chimiste hongrois George de Hevesy (également d’origine juive et prix Nobel de chimie en 1943), qui travaillait à l’institut, l’inquiétude de Bohr tournait autour de la découverte des médailles, ou du risque de les envoyer dans un autre pays, depuis qu’il a pris la parole. de l’Allemagne nazie, c’était pratiquement un crime capital et les noms des scientifiques étaient gravés sur les récompenses. Les enterrer n’a pas semblé suffisant à l’auteur de l’un des modèles atomiques les plus importants de l’histoire, il a donc fallu élaborer un plan un peu plus élaboré. Et, bien sûr, scientifique.

Hevesy a expliqué dans Aventures dans la recherche sur les radio-isotopes que c’était lui qui avait suggéré d’enterrer la médaille de von Laue, mais que Bohr pensait qu’elle pouvait être facilement déterrée. Le chimiste a donc eu recours à un procédé très courant dans un laboratoire: dissolution.

Ce qui est inhabituel est dissoudre un prix Nobel, mais Hevesy a dit qu’il avait décidé de dissoudre les médailles et que « pendant que les forces d’invasion marchaient dans les rues de Copenhague, j’étais occupé à dissoudre les médailles de Laue et aussi de James Franck. » En fait, la tâche n’était pas à tout le monde. et L’aide d’un chimiste expérimenté n’a pas fait de mal, car selon le scientifique « l’or est extrêmement peu réactif et difficile à résoudre ».

Ainsi, la solution était de recourir à eau royale. Cette solution d’acide nitrique et chlorhydrique concentrée est nommée pour sa capacité à dissoudre les métaux nobles, grâce à l’effet combiné des ions H+, NE PAS 3 –, et Cl– en solution.

Institut de physique de Bohr, Copenhague.

Ainsi, bien que les nazis aient occupé l’institut et l’ont fouillé méticuleusement, ils n’ont pas trouvé les médailles et ils sont restés là à attendre tranquillement. Au fait, celle de Bohr n’est pas mentionnée dans le récit du chimiste, mais selon les documents de l’organisation des archives Niels Bohr de Copenhague montrent que sa médaille, ainsi que la médaille du prix Nobel de physiologie ou médecine de 1920, August Krogh, déjà avait été donné à une vente aux enchères Tenue le 12 mars 1940 au profit du fonds finlandais de secours (l’occupation de Copenhague n’a eu lieu que cette année).

Après la guerre, l’or a été récupéré et la Fondation Nobel a remis à Laue et Frank de nouvelles médailles Nobel. De leur côté, ceux de Bohr et Krog ont été acquis par un acheteur anonyme et donnés au Musée historique danois de Fredriksborg, où ils sont toujours conservés.

Il est intéressant de noter que des histoires de ce type de récompenses continuent d’être récupérées, comme à quel point il peut être problématique d’en transporter une dans vos bagages lorsque vous passez les contrôles de l’aéroport. Pendant ce temps, les prix continuent de maintenir leur popularité et sont considérés comme une référence, bien qu’à partir de là, nous continuons à souligner (pas si bien) qu’à ce stade, il n’y a pas de prix Nobel de technologie.