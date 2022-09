Qui ont été les victimes de Jeffrey Dahmer, le « Milwaukee Cannibal »

Après la première de « Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer” (“Monster: The Jeffrey Dahmer Story” dans sa langue d’origine), Drame policier biographique de Netflix qui dépeint les crimes commis par l’un des tueurs en série les plus notoires et infâmes des États-Unis, plusieurs questions se sont posées, parmi lesquelles, qui est le « Milwaukee Cannibal » ? Comment a-t-il été attrapé ? Comment est-il mort ? Et qui ont été leurs victimes ?

« Le Boucher de Milwaukee » ou « Le Monstre de Milwaukee », comme on l’appelait aussi, était un tueur en série américain responsable de la mort de 17 adultes et enfants de sexe masculin entre 1978 et 1991.

Selon les rapports de police, Les victimes de Jeffrey Dahmer étaient généralement des hommes noirs, asiatiques ou latinos., qu’il a rencontré dans des bars gays, des centres commerciaux et des arrêts de bus. Après les avoir ramenés chez eux avec des promesses d’argent ou de sexe, il les saoulait et les droguait.

Comme le rapportait le New York Times à l’époque, le criminel a assassiné les jeunes hommes et a ensuite eu des relations sexuelles avec eux, démembrant leurs corps et conservant parfois certaines parties de leur corps, comme leurs crânes ou leurs organes génitaux.

Jeffrey Dahmer a réussi à échapper à la police pendant une décennie, cependant, le 22 juillet 1991a finalement été arrêté grâce à Tracy Edwardsun homme de 32 ans attiré dans son appartement en lui promettant de le payer pour des photos de nu, a réussi à s’échapper et a conduit la police au « Milwaukee Cannibal ».

Le tueur en série Jeffrey L. Dahmer entre dans la salle d’audience du juge Jeffrey A. Wagner le 6 août 1991 (Photo : Eugene Garcia/ AFP)

QUI ONT ÉTÉ LES VICTIMES DE JEFFREY DAHMER ?

Steven Hicks, la première victime de Jeffrey Dahmer

Peu de temps après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires dans l’Ohio en 1978, Jeffrey Dahmer a assassiné Steven Hicks, un jeune de 18 ans qu’il a ramassé sur la route et invité chez lui pour prendre des bières.

« Lorsque M. Hicks a voulu partir, M. Dahmer l’a frappé à l’arrière de la tête avec une barre puis l’a étranglé. Il a traîné le corps dans un espace étroit sous la maison, l’a coupé en morceaux et l’a mis dans des sacs poubelles.», rapporte le New York Times.

Voici les autres victimes de « The Milwaukee Cannibal »:

Ricky Beeks (33 ans)

Joseph Bradehoft (25 ans)

Jamie Doxtator (14 ans)

Richard Guerrero (25 ans)

Anthony Hughes (31 ans)

Olivier Lacy (23 ans)

Errol Lindsey (19 ans)

Ernest Miller (22 ans)

Anthony Sears (26 ans)

Konerak Sinthasomphone (14 ans)

Edward W. Smith (28 ans)

Curtis Straughter (18 ans)

David C. Thomas (23 ans)

Matt Turner (20 ans)

Jérémy Weinberger (23 ans)