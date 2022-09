Tom Felton fête ses 35 ans : qui est le partenaire de l’acteur d’Harry Potter

in

CÉLÉBRITÉS

Depuis qu’il a joué Draco Malfoy, ses fans ont spéculé sur une romance avec Emma Watson. C’est la situation amoureuse actuelle de la célébrité qui a brillé aux côtés de Daniel Radcliffe.

© GettyTom Felton fête aujourd’hui ses 35 ans.

Tout acteur qui fait partie d’une célèbre franchise sait très bien que les fans se font de grandes illusions sur ce qui se passe dans leur vie privée. Tom Feltonl’interprète devenu célèbre dans l’adaptation cinématographique de Harry Pottern’est pas l’exception : puisqu’il s’est mis à la place de Draco Malfoyla vérité est que les adeptes de la saga ont spéculé sur leurs possibles partenaires. Quelle est votre situation amoureuse actuelle ? Connaître la réponse ici!

Bien que son personnage de fiction puisse être considéré comme l’un des méchants qui grandit avec le rôle de Daniel Radcliffe, la vérité est qu’avec ses quelques minutes à l’écran, il a réussi à s’imposer comme l’un des plus aimés. Après Harry Potter à sa fin, l’acteur est apparu dans des longs métrages tels que L’Apparition, Belle, Contre Le Soleil, Ressuscité Soit Message du roi. Pourtant, ses fans ne peuvent s’empêcher de se souvenir de lui pour la série de films inspirés des romans de JK Rowling.

C’est que son travail dans la célèbre production ne peut être séparé de sa vie romantique, surtout après avoir passé tant d’années de sa jeunesse sur le plateau. Et c’est pourquoi une bonne partie du public croit encore qu’il existe un lien d’amour entre Tom Felton et Emma Watsonla figure qui personnifiait Hermione Granger. Cette année, à l’occasion des 20 ans du premier film, hbo max a créé la spéciale retour à Poudlard et l’actrice elle-même était chargée de clarifier leur relation.

« Au cours des deux premiers films, elle a eu le béguin pour Tom Felton. C’était mon premier coup de cœur. je viens de tomber amoureuse de luiWatson a expliqué. De son côté, l’interprète de Draco Malfoy, a soutenu qu’il était devenu très protecteur envers elle et a fait remarquer : «J’ai toujours eu un faible pour elle et cela continue à ce jour.”. De même, Emma a insisté : «Jamais jamais jamais, rien ne s’est jamais passé romantiquement avec nous. Nous nous aimons tout simplement. C’est tout ce que je peux en dire”.

+ Tom Felton est-il en couple ?

A 35 ans, Tom Felton profite de ton célibat. Après avoir complètement démenti les rumeurs d’une éventuelle relation avec Emma Watson dans sa jeunesse, l’acteur évite aujourd’hui les engagements amoureux. Ça oui! Il a eu une longue relation avec Jade Olivia Gordon, son dernier partenaire qui a pris fin en 2016 après 8 ans. Si vous vous considérez comme un grand fan de Harry Pottervous vous souvenez sûrement d’elle, puisqu’elle a donné vie à Astoria Greemgrass -la femme de Draco- dans les derniers films de la saga.

