One Piece : C’est Vegapunk ? Un génie notoire fait ses débuts dans le chapitre 1061 du manga

Le monde de une pièce est d’une variété de plus haut personnages mystérieux habitée, mais presque aucune figure n’est aussi mystérieuse et en même temps intéressante que docteur Végapunkle scientifique en chef de la Marine et le cerveau derrière de curieuses inventions comme fiffie, Funkefried mais aussi que Projet Pacifiste.

Le soi-disant a été mentionné génie du gouvernement déjà dans plusieurs chapitres de L’épopée pirate d’Eiichiro Odanous avons vu la tête de Groupe scientifique spécial mais jamais. Peut-être jusqu’à maintenant, car dans Chapitre 1061 les Chapeaux de Paille arrivent dans un endroit étroitement associé au Vegapunk.

Ceux qui préfèrent ne rien savoir de l’actualité ou qui Histoire de One Piece au rythme de anime aimerait profiter, qui est un peu en retard sur le manga, devrait plutôt ne pas continuer à lire à ce stade, car ce qui suit suivra spoilers massifs pour le chapitre en cours et événements récents.

One Piece : Est-ce que le Dr. vegapunk? Apparu dans le manga chapitre 1061

la Arc Wa no Kuni a pris fin dans le manga il y a quelques semaines et nous sommes maintenant officiellement dans le dernière saga de One Piece, bien que l’on ne sache pas encore combien d’arcs le chemin vers la finale aura. Une partie de celle-ci est définitivement une nouvelle île avec un nom inhabituel.

protagoniste Singe D Luffy et son Pirates au Chapeau de Paille a maintenant atteint une nouvelle île, qui est à peu près aussi Île aux têtes d’œufs peut être traduit. Puisque les arcs correspondants ont toujours été nommés d’après l’île sur laquelle s’est déroulée l’aventure des Chapeaux de Paille, nous sommes maintenant probablement dans le Arc de tête d’oeuf.

Cependant, cet endroit ne tire pas son nom inhabituel par accident comme nous l’apprenons dans le chapitre 1061 du manga, c’est plutôt le siège officiel de Vegapunk, le mystérieux développeur en chef du gouvernement. Bien sûr, il y a aussi une base navale près de cette île, sur laquelle actuellement tashigi et les enfants du danger punk condition.

De plus, les lecteurs peuvent s’informer de la présence de certains membres de ÉPÉEl’unité spéciale secrète de la Marine. Helmeppo est également présent car il diffère de celui de Vegapunk séraphin veux emprunter à corby pour enregistrer cela uniquement dans le dernier chapitre de ce Empereur Barbe Noire A été kidnappé.

Mais beaucoup plus important est de savoir qui les Chapeaux de Paille apprennent à connaître, car peu de temps après ils Attaque d’un gigantesque requin robotique échappé, les confronte une jeune femme en tant que docteur Vegapunk lui-même. Et bien sûr, alors que le nouveau chapitre touche à sa fin avec cette performance, les discussions des fans ne font que commencer.

D’une part, beaucoup ont immédiatement remarqué que ladite femme porte un lettrage sur son haut, le point 02 semble être. Beaucoup soupçonnent maintenant que l’inconnu un clone de Vegapunk ou un cyborg pourrait être. De plus, Vegapunk pourrait aussi le nom de famille du génie être, ce qui signifie que peut-être cela sa fille ou même sa petite-fille est.

Que c’est le Dr. Vegapunk lui-même est considéré par beaucoup comme improbable, car selon les informations actuelles, Vegapunk est dans le Quartier général de la marine devrait s’arrêter. De plus, il serait imprudent pour le gouvernement de pièce d’échecs importante facile de partir sur une île où il pourrait être kidnappé par de puissants pirates tels que Barbe Noire.

De plus, Vegapunk a déjà été utilisé par Ours Batholomeus était qualifié d’homme. Un membre de G-5 Marine a également déclaré que le scientifique était un vieil homme actes, c’est pourquoi on peut supposer que le vrai Vegapunk est déjà un peu plus âgé.

Mais nous verrons à quoi ressemble vraiment la vérité dans deux semaines au plus tôt expérience, car le manga fait One Piece une pause la semaine prochaine. Mais cela ne devrait pas vous empêcher de partager avec diligence vos propres réflexions sur le sujet. Qu’est-ce que vous voulez dire ? La jeune femme pourrait-elle vraiment être le Dr. être vegapunk?