Qui est qui dans « Les Imparfaits », la nouvelle série Netflix

Créé par Dennis Heaton et Shelley Eriksen, « Los imperfectos » (« Les Imparfaits » dans sa langue d’origine) est une série Netflix qui sortira le 8 septembre 2022 sur la populaire plateforme de streaming. La production de science-fiction suit trois jeunes hommes qui s’en prennent au savant fou qui a trafiqué leur ADN.

Devenus des monstres après avoir subi une thérapie génique expérimentale, Abbi, Juan et Tilda forcent le Dr Alex Sarkov à les retransformer en humains. Sa recherche est rejointe par le Dr Sydney Burke, un autre scientifique.

Le casting de « l’imparfait» est composé d’acteurs tels que Italia Ricci, Morgan Taylor Campbell, Rhianna Jagpal, Iñaki Godoy, Rhys Nicholson, Celina Martin et Kyra Zagorsky. Mais qui est qui dans la série Netflix?

QUI EST QUI DANS « LES IMPARFAITS » ?

1. Italia Ricci est le Dr Sydney Burke

ItalieRicciconnu pour des programmes tels que « Designated Survivor », « Supergirl » et « Chasing Life », est chargé de donner vie au Dr Sydney Burke, le scientifique qui aide les trois protagonistes.

Italia Ricci dans le rôle du Dr Sydney Burke dans « Les imparfaits » (Photo : Netflix)

2. Morgan Taylor Campbell dans le rôle de Tilda Weber

Morgan Taylor Campbell, qui a joué dans « The Orchard » et « Sadie’s Last Days on Earth », joue le rôle de Tilda Weber, la chanteuse impulsive d’un groupe punk dont les rêves musicaux s’effondrent après avoir développé une puissance vocale super-entendante et destructrice. .

Morgan Taylor Campbell dans le rôle de Tilda Weber dans « Les Imparfaits » (Photo : Netflix)

3. Rhianna Jagpal est Abbi Singh

Rhianna Jagpal, qui est apparue dans « To All the Boys: Always and Forever », « Two Sentence Horror Stories » et « Motherland: Fort Salem », est Abbi Singh dans « l’imparfait”. D’après le descriptif de Netflixil s’agit de « une généticienne ambitieuse dont l’empressement à plaire est mis à l’épreuve lorsque ses phéromones écrasantes lui confèrent un contrôle semblable à celui d’une succube sur tout le monde autour d’elle”.

Rhianna Jagpal dans le rôle d’Abbi Singh dans « Les imparfaits » (Photo : Netflix)

4. Inaki Godoy est Juan Ruiz

Inaki Godoyqui a déjà participé à la série « Qui a tué Sara ?», se charge d’interpréter Juan Ruíz, «Un romancier graphique en herbe devient plus à l’aise pour explorer d’étranges mondes fantastiques dans son travail et les expérimente de première main après s’être transformé en une bête qu’il identifie comme Chupacabra.”.

Iñaki Godoy dans le rôle de Juan Ruíz dans « Los imperfectos » (Photo : Netflix)

5. Rhys Nicholson est le Dr Alex Sarkov

Dans « l’imparfait”, Rhys Nicholson donne vie au Dr Alex Sarkov, « un ancien enfant prodige qui refuse de laisser quiconque, ou quoi que ce soit, interférer avec son objectif de réécrire le génome humain et d’inaugurer la prochaine étape de l’évolution humaine”.