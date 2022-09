Comment le divorce de Brendan Fraser avec Afton Smith a fait dérailler sa carrière d’acteur

Après la première dimanche du film de Darren Aronofsky, « The Whale », la star du film, Brendan Fraser, a reçu une standing ovation de 6 minutes au Festival international du film de Venise.

Pour beaucoup, cela marque le début de la belle histoire de retour de Fraser à Hollywood après quelques bosses tumultueuses sur la route de sa carrière – beaucoup l’appellent « la Brenaissance ».

Pour d’autres, c’est un rappel des temps sombres que Fraser a dû traverser, y compris les allégations d’agression sexuelle qu’il a portées contre un puissant initié d’Hollywood et son divorce désordonné avec Afton Smith.

Voici comment le divorce de Brendan Fraser avec son ex-femme Afton Smith a ralenti sa carrière.

Après avoir accusé l’ancien président de la Hollywood Foreign Press Association, Philip Berk, d’agression sexuelle en 2003, la carrière de Fraser était en eaux troubles.

Après que la carrière de Fraser se soit déjà refroidie après son énorme évasion à Hollywood après la série The Mummy, Smith et Fraser ont demandé le divorce en 2007.

Neuf ans après leur mariage, et trois enfants plus tard, Fraser et Smith, qui ont joué aux côtés de l’acteur canado-américain dans « George of the Jungle », avaient beaucoup de choses à régler dans la procédure de leur divorce.

Le divorce lui-même a mis un petit obstacle à la carrière de Fraser parce qu’il le faisait paraître indésirable – avec son statut de carrière fragile à l’époque, la plupart des gens ne veulent pas jeter l’homme qui semblait avoir une série de malchance.

Six ans après leur divorce et le règlement de leur enfant en 2013, Fraser s’est rendu devant un tribunal du Connecticut pour tenter de réduire sa pension alimentaire annuelle de 900 000 € pour son ex-femme, selon le New York Post.

Selon les archives judiciaires et les témoignages, Fraser a affirmé qu’il s’attendait à gagner 0 € de sa carrière d’acteur dans les années à venir, mais c’était uniquement parce qu’il n’avait pas de contrat de film définitif à l’époque.

Fraser ne pouvait pas se permettre de continuer à payer sa pension alimentaire, et rien n’est plus risqué que d’engager un acteur en difficulté pour votre film.

Les grosses affaires de films ont cessé d’arriver, mais Fraser a joué dans plusieurs autres films après avoir tenté de réduire sa pension alimentaire.

Cependant, ce n’était pas suffisant car il a ensuite affirmé que l’argent de ces films ne pouvait pas justifier le coût de la pension alimentaire pour enfants.

Dans une interview avec GQ, il a affirmé que son manque d’argent provenait des nombreuses opérations chirurgicales qu’il avait subies au cours de sept ans – des factures qu’il devait payer ainsi que de la limite qui mettait son potentiel à gagner de l’argent à l’avenir. .

Smith a porté l’un des derniers coups, alléguant que Fraser cachait des actifs, selon Celebrity Net Worth.

Bien que ses allégations n’aillent nulle part, le tribunal a finalement décidé que Fraser ne pouvait réduire sa pension alimentaire que s’il commençait à gagner moins de 3 millions de dollars par an.

Tout le drame entourant son divorce, ses problèmes médicaux, ainsi que les allégations d’agression sexuelle qu’il a déposées, ont causé à Fraser l’une des chutes les plus tragiques de tous les acteurs de l’industrie.

Grâce à un soudain regain d’intérêt pour l’acteur en ligne, Fraser a énormément rebondi et se voit désormais travailler avec certains des plus grands noms d’Hollywood.

Ce qui est actuellement son film le plus attendu, « Killers of the Flower Moon », présente un casting étoilé comme Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons et Robert De Niro, tout en étant réalisé par une légende hollywoodienne, Martin Scorsese.

Il semble que les choses aient tendance à augmenter pour Fraser, car la relance de sa carrière s’avère être un succès.

Isaac Serna-Diez est un rédacteur en chef adjoint qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Depuis qu’il est diplômé de l’Université Rutgers, il passe la plupart de son temps libre à jouer ou à jouer au Quadball. Suivez ses coups de gueule sur l’actualité sur son Twitter.