Les deux jeux de tir de bataille royale « Fortnite » et « Playerunknown’s Battlegrounds » stimulent le commerce par leur concurrence. Nous osons la comparaison : « PUBG » vs « Fortnite » – lequel des deux jeux est le meilleur dans sa version mobile ?

Beaucoup de choses se sont produites depuis que « Playerunknown’s Battlegrounds » a déclenché l’engouement pour le genre Battle Royale. Le jeu de survie « Fortnite », au succès initialement modéré, a connu une ruée sur ses serveurs de jeu en raison de l’ajout d’un mode free-to-play très similaire et connaît désormais plus de succès que « PUBG ».

La compétition présente de nombreux avantages pour les joueurs : Depuis lors, les développeurs n’ont cessé de se surpasser avec des mises à jour et des améliorations. C’est également le cas des versions mobiles des deux jeux de tir Battle Royale, qui sont désormais jouables gratuitement et qui sont sorties très peu de temps après l’autre.

« PUBG Mobile » est disponible gratuitement pour iOS et Android.

« PUBG Mobile : Counter Defence » pour iOS

PUBG Mobile : Counter Defence pour Android

« Fortnite Mobile », quant à lui, n’est désormais officiellement plus disponible pour les appareils iOS suite à un différend entre Epic et Apple. Un détournement pourrait être effectué à l’avenir via le service de streaming GeForce Now (à partir d’octobre 2021, ce n’est toutefois pas encore possible). Les utilisateurs d’Android ne trouveront pas non plus « Fortnite Mobile » en tant qu’application dans le Google Play Store et devront se détourner via l’Epic Games Store.

Bien sûr, les deux jeux ne peuvent être comparés que dans une certaine mesure, mais nous allons tout de même oser les comparer et tenter de répondre à la question : Quelle version mobile est la meilleure : « Fortnite » ou « Playerunknown’s Battlegrounds » ?

Voici comment nous avons testé

J’ai testé les deux jeux avec la dernière version d’iOS sur un iPhone 6s et un iPhone X. Compte tenu notamment du grand nombre d’appareils Android dotés d’équipements différents, il convient de noter que les caractéristiques et les performances individuelles peuvent varier.

Je n’ai pas non plus pu prendre en compte toutes les fonctions et tous les domaines des deux jeux dans le test, mais seulement les points qui représentent les plus grandes différences à mes yeux.

Visuels : Quelle est la qualité des graphiques par rapport à la version originale ?

Les deux jeux Battle Royale pour smartphones ont l’air bien pour un jeu mobile. « Fortnite » présente des avantages en raison de l’aspect comique délibérément choisi : Le réalisme est moins important ici, les lignes très contrastées font que le jeu ressemble encore plus aux versions PC et console. En particulier, les détails environnementaux ont dû être considérablement réduits dans « PUBG Mobile » afin que les performances restent stables. Même si « PUBG » propose trois modes graphiques différents – « Fortnite » sur smartphone, en revanche, ressemble à l’habituel – Epic Games sait parfaitement maîtriser l’Unreal Engine maison.

Fortnite » remporte clairement ce point pour lui-même.

PUBG Mobile » propose trois modes graphiques différents. PUBG Mobile » propose trois modes graphiques différents. Néanmoins, il s’agit toujours d’un jeu mobile.

« Fortnite » gagne toujours, l’univers du jeu est le même que d’habitude. Contrôles : quel jeu met le mieux en œuvre les contrôles tactiles ? Pour les ports mobiles, les contrôles sont certainement l’un des plus grands défis : Toutes les commandes doivent, après tout, être effectuées sur un écran tactile qui affiche simultanément des scènes de jeu importantes. Ici aussi, les différences entre les deux jeux sont mineures à première vue – alors que pour moi, les détails sont cruciaux. La fonction pratique de course automatique, par exemple, est activée dans « PUBG Mobile » en tirant le pouce gauche plus haut dans la course. « Fortnite », en revanche, exige un double tapotement sur le stick virtuel gauche, ce qui nécessite bien sûr de s’arrêter d’abord – ce qui peut changer la donne dans certains cas. Dans « PUBG Mobile », trois schémas de contrôle différents peuvent être sélectionnés et les contrôles peuvent être améliorés grâce à de nombreux réglages. Les commandes supplémentaires dans le mode de construction de « Fortnite » ont été assez bien intégrées ; vous pouvez passer du menu de combat au menu de construction à l’aide d’un bouton, mais cela peut toujours être compliqué dans le feu de l’action.

Trois dispositions de contrôle sont disponibles dans « PUBG Mobile ». En fait, les commandes des deux jeux sont similaires. Néanmoins, j’aime un peu mieux « Playerunknown’s Battlegrounds » dans l’ensemble. Principalement en raison de la solution plus simple de l’exécution automatique et parce qu’il est également possible de jeter un coup d’œil dans les coins. Question de goût : « PUBG Mobile » a un demi-nez d’avance. Gameplay : combien de compromis la version mobile fait-elle ?

Les deux jeux mobiles Battle Royale simplifient le gameplay pour le rendre plus agréable. Le ramassage des objets, par exemple, se fait automatiquement lorsque vous vous déplacez sur un objet – il n’y a pas de bouton de confirmation.

Cela fonctionne étonnamment bien ; si vous récupérez des mods d’armes dans « PUBG Mobile », par exemple, elles sont même montées de manière entièrement automatique. Les munitions ne sont également collectées automatiquement que si une arme correspondante est disponible. Néanmoins, les articles peuvent également être emportés avec un robinet s’ils ne sont pas absolument nécessaires.

Si, en revanche, vous récupérez le butin d’un joueur éliminé ou un dépôt de fournitures, les objets collectés s’ouvrent dans une fenêtre de sélection claire – là aussi, ce que le joueur peut utiliser est automatiquement ramassé. L’affichage de l’inventaire dans « PUBG Mobile » est « habituellement mauvais », mais en raison du nouveau système, je ne le regarde presque jamais de toute façon.

« Fortnite », quant à lui, s’appuie, comme dans la version originale, sur un tas d’objets qui gisent éparpillés au sol après avoir été abattus. Je dois passer en revue les armes que je veux emporter avec moi aussi précisément que possible – pas si facile, surtout si je dois aussi décharger moi-même des articles sur place pour faire de la place. Pour moi, cette solution crée plus de frustration que de plaisir dans le pillage.