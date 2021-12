WhatsApp : plus d’options pour les messages auto-effaçables

Banggood Autocollant de tableau blanc auto-adhésif imperméable mobile enfant effaçable Roll Up Message autocollant de Table mural

Autocollant de tableau blanc auto-adhésif imperméable à leau mobile effaçable pour enfant roll up tableau de messages réutilisable Caractéristiques:Type darticle: autocollant de tableau blanc auto-adhésifCouleur blancheMatériel: PVCÉpaisseur: 0,16 mmMatériel: protection de lenvironnement PP pâte de carton vert douxAdhésif: colle amovible, décollant la baseFonction: étanche, facile à écrire, peut être coupé à volonté, faire un motif de bricolageUtilisations: enseignement, maison, bureau, autres accessoires (bouteilles en conserve, planches de bois, etc.)Type de taille:A: 45 x 200 cm / 17,55 x 78 poucesB: 60 x 200 cm / 23,40 x 78 pouces(1 cm = 10 mm = 0,39 pouce)Détails de la mesure dans limage ci-jointe. Fonctionnalité:-Sticks avec un dos adhésif sur nimporte quelle surface plane. -Pas de rides ou de bulles dair. Un tableau blanc sans couture parfait. -Ce sticker mural est étanche et antisalissure. Cela peut durer longtemps. -Lautocollant de tableau blanc est facile à utiliser et peut être retiré ou repositionné sans tracas ni endommager les murs ou les surfaces. -Le tableau blanc est auto-adhésif, il suffit de le décoller et de le coller sur nimporte quelle surface lisse et vous pouvez travailler avec. -Lautocollant de tableau blanc est léger, facile à transporter, le papier peut être coupé dans la taille de votre choix et peut safficher dans nimporte quelle forme. Liste des paquets:1xPackage1x tube de papier intérieur résistant à la pression3x pens1x film thermorétractable1x