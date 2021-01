Cyberpunk 2077: Comment trouver la légendaire tenue Fixer – Guide (solution)

Bien que la tenue du personnage principal V dans Cyberpunk 2077 joue généralement un rôle subalterne, il y a pas mal d’acteurs qui attachent encore une grande importance au fait que leurs vêtements correspondent à leurs propres idées. Que ce soit pour être satisfait du look dans les quelques instants où votre propre personnage peut être vu, ou parce que les valeurs des pièces sont tout simplement imbattables.

Si c’est à propos vêtements légendaires , les deux points de départ sont généralement couverts, car ces vêtements ont non seulement une belle apparence, mais ils offrent également une protection de première classe contre toutes sortes de dangers pouvant survenir Ville de nuit peut bavarder sur vous. À côté de la Costume d’entreprise et le Ensemble de vêtements par Johnny Silverhand vous pouvez également trouver la tenue d’un vrai réparateur, par exemple.

Cyberpunk 2077: Trouvez la légendaire tenue de fixateur, voilà comment ça marche! – Guide (trucs et astuces)

Pour ceux qui ont vu les fixateurs de Night City et qui ont ensuite pensé, je veux me promener, nous avons de bonnes nouvelles pour eux, car il y a une tenue qui répond exactement à ce souhait. La tenue légendaire du fixateur il ne peut pas être acheté, mais vous pouvez le trouver si vous savez où chercher. L’ensemble de vêtements comprend des chaussures, un pantalon / jupe, un manteau, des lunettes et un haut.

Emplacement des pantalons fixateurs – solution

Pour trouver le pantalon ou la jupe d’un vrai réparateur dans Cyberpunk 2077, il faut aller Japantown aller dans une zone à l’ouest du quartier Westbrook. Allez sur le grand marché, qui s’appelle Marché aux fleurs de cerisier est connue, et se dirige vers la grande statue en bordure de cette zone. À droite de la statue, vous trouverez l’entrée de Jig-Jig-Street, le quartier rouge de la ville.

Sur le côté gauche, vous pouvez voir un très tôt 18+ signe en lettres rouges au néon, passez derrière ce panneau dans la rue latérale et montez dans la benne à ordures pour atteindre la sortie de secours du bâtiment et enfin pour atteindre le toit. Il y en a un petit sur le toit Cabane en tôle ondulée et il y a un cadavre dedans. Enlevez les vêtements de la personne décédée et reprenez votre chemin.

© Projet CD

Emplacement des chaussures fixes – solution

Vous pouvez également trouver les chaussures pour la tenue légendaire Fixer dans le quartier Westbrook En réalité au sud de Japantown. Cherchez le point de voyage rapide là-bas Croissant et large puis allez à proximité de la grande rampe qui mène sous terre. Sur la gauche, vous trouverez un endommagé Van avec un corps dans le siège du conducteur. Pillez-les pour obtenir les chaussures de réparation.

© Projet CD

Emplacement de la partie supérieure du fixateur – solution

Il est maintenant temps de trouver le sommet légendaire d’un fixateur de Nighty City. Ce vêtement dans Cyberpunk 2077 est sur le bord est de l’arrondissement Heywood, à l’ouest de la ville. Cherchez le Point de voyage rapide Skyline East vers le haut et regardez à l’ouest où vous pouvez voir un gratte-ciel. À droite de ce bâtiment se trouve une allée légèrement plus large avec de petits magasins. Exécutez cela complètement.

Après quelques mètres, vous l’atteindrez Locaux de la société une entreprise où se trouvent des gangsters. Ignorez-les, passez devant eux et restez fidèles à vous derrière les cases vertes à droite. Vous passez maintenant devant les graffeurs et la passerelle jaune jusqu’à découvrir des cadavres sur la gauche. Un des morts a ça Dessus de fixateur en sa possession, mais ne peut rien faire avec, c’est pourquoi vous devriez simplement prendre le bon morceau.

© Projet CD

Emplacement des verres fixateurs – solution

Cherchez le À l’ouest du quartier de Santo Domingo sur, Arroyo, à l’est du grand stade, vous trouverez une zone industrielle avec un grand, grue jaune pour les conteneurs. Restez à gauche, c’est-à-dire dans l’avenue étroite entre la grue et la maçonnerie, et après quelques mètres, vous découvrirez un cadavre qui est en possession des lunettes Fixer. Puisqu’il n’y a personne qui revendique la propriété des morts, le vêtement est maintenant à vous.

© Projet CD

Emplacement de la chemise de fixateur – solution

Enfin, cherchez l’est du quartier Saint-Domingue sur, Rancho Coronado. À l’extrémité est de la zone, à l’ouest de l’autoroute, qui mène aux Badlands, il y a une grande zone non développée sur laquelle seul un tas de palmiers se trouve. Et un tombé grande roue. Sous l’attraction détruite, vous trouverez une vieille cabane et juste en face, il y a un autre cadavre. Fouillez le conteneur derrière le mort et le Veste de fixateur maintenant vous appartient aussi.

© Projet CD