Qui est Jason Isaacs ? Un nouveau personnage apparaîtra dans la saison 3 de l’éducation sexuelle

La série a repris la production en août après une pause provoquée par la pandémie et, maintenant que les choses sont à nouveau opérationnelles, la série a partagé les détails de trois nouveaux personnages qui devraient apparaître dans le nouvel épisode.

Jason Isaacs est un acteur anglais et est connu pour ses rôles dans Black Hawk Down, Captain Hook, Harry Potter, Abduction, pour n’en nommer que quelques-uns.

« Au départ, j’ai commencé à le regarder avec mes enfants », a déclaré Isaacs au New York Post depuis sa maison à Londres, où il vit avec ses filles de 16 et 19 ans et sa femme, la cinéaste Emma Hewitt.