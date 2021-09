Bloodshore est une version FMV de The Hunger Games, disponible sur PS4

Intéressé par un autre jeu FMV sur PlayStation 4 ? Bien sûr, vous êtes. Bloodshore est le prochain titre des maîtres de la vidéo full-motion Wales Interactive, et c’est essentiellement Les jeux de la faim à plus grande échelle. 50 participants sont déposés sur une île et chargés de survivre par tous les moyens nécessaires, tandis que les gens regardent l’événement à la télévision du monde entier. C’est de l’équipe qui a créé The Complex et Five Dates, lancés sur PS4 en novembre.

Contenant huit heures de séquences FMV – le plus grand nombre jamais produit par l’éditeur pour un seul jeu – Bloodshore suit Nick, qui participe au jeu télévisé appelé Kill/Stream qui a un gros prix en espèces qui attend le gagnant. Cependant, « une sinistre vérité est cachée sur l’île dans laquelle il se trouve ». On dit que le jeu contient les choix habituels des joueurs qui changent l’histoire et affectent les relations que vous nouez avec les autres concurrents.

Nous nous attendons à ce que cela joue de la même manière que les précédents joints de Wales Interactive, mais le jury ne sait pas si ce sera réellement bon ou non. Pourtant, nous sommes toujours intéressés par un jeu FMV.