«  Le chemin de fer clandestin  »: le joyau écrasant de Barry Jenkins

Le nouveau projet tant attendu du cinéaste acclamé est sorti Barry Jenkins, qui a décidé de se lancer dans le format de la mini-série pour porter à l’écran, ‘Le chemin de fer clandestin’ main dans la main avec Amazon.

Directeur de ‘Clair de lune’ il s’est penché sur la question de l’esclavage des Noirs dans l’Amérique du siècle dernier au cours d’une tournée de dix épisodes centrée sur le fameux «Underground Railroad», un réseau d’abolitionnistes utilisé par des Afro-Américains asservis cherchant leur liberté.







Basé sur le livre du même nom écrit par Colson Whitehead, ‘The Underground Railroad’ suit Cora Randall (Thuso Mbedu), une esclave afro-américaine cherchant sa liberté dans le sud États Unis.

Habituellement, l’histoire est celle d’un esclave orphelin (Randall) qui utilise le système de train souterrain pour s’échapper d’une plantation en Géorgie Au 19ème siècle, cependant, la série Jenkins a choisi d’utiliser le réalisme magique pour dépeindre l’histoire douloureuse et puissante avec des touches poétiques et fantastiques.

Le casting de la série est sans aucun doute l’un des points forts de « The Underground Railroad », dirigé par la force intense et le travail émotionnel de Mbedu dans le rôle de Cora, qui est capable de transmettre la puissante angoisse de son personnage, en plus de William Jackson Harper, qui joue un homme libre avec qui Cora construit une histoire d’amour compliquée.

Joel Edgerton est également tout à fait remarquable avec son interprétation de Arnold Ridgeway, un chasseur d’esclaves blanc qui cherche à capturer Cora. En plus de voyager avec un garçon noir nommé Homère (Chase W. Dillon), qui parvient à trouver le personnage de Mbedu lors de son évasion.

Homère représente à la fois l’hypocrisie des exceptions blanches aux Noirs et la façon dont les Noirs s’allient à leurs maîtres blancs à la recherche du salut.

Sans aucun doute, la nouvelle œuvre ambitieuse de Jenkins donne l’impression d’être une œuvre supérieure, dans laquelle il dépeint des Noirs pas comme les autres d’une manière captivante et émouvante, réussissant à créer des séquences majestueuses chargées d’une puissance magique et cinématographique accessible à peu de cinéastes.

Les dix épisodes de «The Underground Railroad» sont disponibles sur la plate-forme Amazon Prime Video.