Qui est Herobrine dans Minecraft ? Connaître l’origine des creepypasta

L’un des jeux vidéo les plus populaires de ces derniers temps est sans aucun doute »Minecraft ». Connu pour être un jeu innocent qui invite les joueurs à explorer et à exprimer leur créativité dans un monde incroyablement vaste, il a totalement remodelé le genre de jeu vidéo « bac à sable » et popularisé le genre de jeu de survie.

» Minecraft » permet aux joueurs d’exploiter, de créer des outils et des structures, de construire et d’explorer un monde généré de manière procédurale alors que le joueur en explore tous les recoins. Dans un jeu aussi vaste avec de nombreuses possibilités, de nombreux joueurs ont prétendu voir toutes sortes de choses, mais l’une des histoires « paranormales » qui est devenue plus populaire à propos de « Minecraft » est la légende de Hérobrine.

Dans une première version du jeu, un joueur prétendit avoir vu quelque chose dans le brouillard du jeu, alors qu’il jouait à « Minecraft » avec une faible distance de rendu. Selon son message publié sur la page 4chan, le joueur était entré dans un nouveau monde, et en marchant vers ce qu’il pensait être une vache pour obtenir du cuir, il a pu voir la silhouette d’un modèle d’un joueur aux yeux blancs. .

Après l’avoir rencontré, l’entité est censée avoir couru dans la brume et a disparu, bien que le joueur mentionne plus tard d’étranges structures apparaissant dans son monde de jeu après l’événement.

Depuis lors, le personnage d’Herobrine est devenu l’une des histoires de fiction les plus connues connues sous le nom de »creepypastas », qui sont des histoires d’horreur qui se produisent dans différents médias tels que les dessins animés, les séries, les films et bien sûr les jeux vidéo. Bien que ces histoires ne soient jamais vérifiées si elles sont réelles et ne gagnent en popularité que par le bouche à oreille, de nombreuses personnes finissent par les croire et se laissent emporter par l’horreur de l’histoire.

La creepypasta originale « Minecraft » sur Herobrine, a attiré l’attention des utilisateurs de 4chan, essayant de trouver Herobrine dans le jeu. Cependant, il faudra attendre une diffusion en direct d’un utilisateur nommé Copelandque l’histoire d’Herobrine a été catapultée à la gloire en août 2010, où il a pu « rencontrer » le personnage aux yeux blancs.

Bien que le flux de Copeland ait actuellement été confirmé archivé et qu’il soit perdu sur Internet, beaucoup se souviennent que dans la vidéo, vous pouviez voir comment le joueur est entré dans l’une des pièces et vient de rencontrer Herobrine, ce qui a fait crier Copeland et mettre fin à la diffusion en direct à ce moment-là. .

Depuis qu’il y est parvenu en 2010, le flux a été une frayeur incroyablement bien exécutée qui a contribué à accroître la popularité d’Herobrine. À partir de là, Herobrine est devenu un personnage emblématique de la communauté « Minecraft », avec un certain nombre d’œuvres de fans mettant en vedette le personnage, y compris des mods vraiment terrifiants.

Des fans dévoués ont même pu découvrir la graine exacte de la génération mondiale où Herobrine est apparue pour la première fois, et l’ont depuis surnommée « Herobrine’s Hill ». Il y a même une blague dans les notes de mise à jour officielles de »Minecraft », dans lesquelles Herobrine est « supprimé » à chaque mise à jour.

Depuis lors, le personnage aux yeux blancs est devenu l’un des mots à la mode urbains les plus connus dans le monde du jeu, et la communauté s’assure que Herobrine et les creepypasta originaux restent une partie effrayante et bien-aimée de l’héritage Minecraft.