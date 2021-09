Qui est Dua Saleh ? Un nouveau personnage, Cal, apparaîtra dans la saison 3 de l’éducation sexuelle

Il s’agit d’un auteur-compositeur-interprète soudanais-américain qui a été choisi pour incarner l’étudiant non binaire Cal, dans le dernier volet de la comédie dramatique de Netflix.

Qui est Dua Saleh ?

Due Saleh est un auteur-compositeur-interprète, artiste d’enregistrement, poète et acteur soudanais-américain basé à Minneapolis, Minnesota, États-Unis.

Dua a déménagé aux États-Unis du Soudan avec leur famille en tant que réfugiée et a commencé à expérimenter la musique tout en étudiant à l’Université d’Augsbourg, où ils se sont spécialisés en études sur le genre, les femmes et la sexualité et en sociologie.

Dua a deux EP – Nūr (2019) et Rosette (2020).

Dua Saleh dans Sex Education saison trois. (Crédit : Instagram/@doitlikedua)

Quel est le sexe de Dua Saleh et quels sont leurs pronoms ?

Due Saleh est trans et serait sorti comme non binaire au cours de sa deuxième année à l’université. Leurs pronoms sont ils/eux, il/lui et xe/xyr.

La propre expérience de Saleh en tant qu’étudiant non binaire en Amérique en fait la personne idéale pour jouer à Cal. Éducation sexuelle saison trois.

« Cal est un adolescent américain et ils ne sont pas binaires. C’est un skateur, un stoner, et ils ont beaucoup d’anxiété, mais ils le cachent bien », ont-ils déclaré. Temps gai.

« Cal a des problèmes avec la nouvelle directrice de Moordale (Hope, interprétée par Jemima Kirke), qui était une ancienne étudiante, et essaie de changer les choses pour qu’elles soient cette réalité étrange, bureaucratique et dystopique du fascisme », ont-ils ajouté.

« Hope a une érection pour le rêve britannique, pas le rêve américain, mais la compréhension britannique de la bienséance, et ce qu’un bon élève doit être et ce qu’est une bonne école. Cal commence également à nouer de nouvelles amitiés avec certains personnages principaux. «

Dua fait l’éloge des producteurs de l’émission, qui se sont assurés qu’ils se sentent à l’aise et que l’émission mettait en évidence avec précision les problèmes LGBTQ +.

« Nous avions des consultants non binaires et des personnes non binaires dans les salles d’écriture qui m’ont parlé », ont-ils déclaré à Gay Times. « Nous avions un coordinateur de l’intimité et un consultant non binaire pour nous poser des questions qu’une personne cis ne poserait pas nécessairement. »

Quand est l’anniversaire de Dua Saleh ?

L’anniversaire de Dua Saleh n’est pas connu, mais il est rapporté qu’ils ont 26 ans en 2021.