Qui est Bobby Joe Long et combien de temps a-t-il passé dans le couloir de la mort ?

Le célèbre tueur en série a violé et assassiné au moins dix femmes dans la région de Tampa Bay en Floride en 1984 et a commis de nombreux viols avant cette date.

L’une de ses victimes, Lisa McVey, a eu la chance de s’échapper et de raconter l’histoire, ce qui a conduit la police à sa capture.

Long a eu une enfance non conventionnelle. Plusieurs sources rapportent que la haine de Long pour les femmes s’est développée très tôt dans la vie, à commencer par sa mère. Elle allait travailler dans des bars à peine vêtue et ramenait à la maison différents hommes. Long a partagé un lit avec sa mère jusqu’à l’âge de 13 ans environ.

Long a également été victime d’intimidation et il a échoué en première année. Il a également été blessé dans quelques accidents.

Long a été marié à son amour d’enfance, Cindy Brown, entre 1974 et 1980. Ils ont eu deux enfants.

Dans l’interview avec la publication, elle se souvient du passage à tabac lorsque sa tête a été claquée contre la télévision et qu’elle a perdu connaissance.

« Je ne le ferai plus jamais. Je suis vraiment désolé. » [Long said] Puis les mots suivants furent : « Quand tu [Cindy] conduisez-vous pour obtenir vos points de suture, si vous leur dites ce qui s’est vraiment passé, je vous tuerai quand vous rentrerez à la maison », a déclaré Cindy.

Long a été impliqué dans un grave accident de moto peu de temps après son mariage avec Cindy et il a été hospitalisé pendant plusieurs semaines. Selon Surveillance quotidienne du crime , il n’était plus le même après ça.

Cindy a affirmé qu’il avait toujours été colérique, mais après l’accident, il est devenu physiquement violent et avait également une libido impulsive et violente.

Les psychologues criminels appelleraient plus tard Long un sadique sexuel à cause de cette compulsion.

Après la séparation de Cindy en 1980, Long emménagea avec une amie, Sharon Richards, qui l’accusa plus tard de viol et de coups et blessures, mais les charges furent abandonnées.