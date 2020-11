Comment Spotify renforce notre investissement dans la publicité podcast avec l’acquisition de Megaphone – Spotify

Il y a moins de deux ans, nous avons annoncé que l’audio – pas seulement la musique – serait l’avenir de Spotify. Nous pensons que le streaming audio, y compris la musique et les podcasts, est en passe de devenir la prochaine grande frontière pour les auditeurs, les créateurs et les annonceurs.

C’est pourquoi aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer l’acquisition par Spotify de Mégaphone, l’une des principales plates-formes de publicité et de publication de podcast au monde.

L’acquisition de Megaphone représente la prochaine étape dans l’expansion de Spotify des possibilités de ce support intime et sans écran. En haut de l’année, nous avons lancé Insertion d’annonces en streaming, une technologie publicitaire de podcast innovante qui offre l’intimité et la qualité des publicités de podcast traditionnelles avec la précision et la transparence du marketing numérique moderne. Les résultats de l’insertion d’annonces en streaming ont été pour le moins encourageants et ont confirmé notre engagement envers le potentiel significatif de la publicité podcast.

Alors, que signifie Spotify + Megaphone pour la croissance de l’industrie du podcast?

Offrir une échelle aux annonceurs de podcasts

Les annonceurs sont prêts à réaliser tout le potentiel des podcasts. La combinaison de Spotify et Megaphone leur permettra de s’activer sur les podcasts originaux et exclusifs de Spotify tout en augmentant leur portée via le marché ciblé par mégaphone.

Création de valeur ajoutée pour les éditeurs de podcasts

Ensemble, Spotify et Megaphone proposeront aux éditeurs de podcasts des outils innovants qui les aideront à gagner plus grâce à leur travail. Cela inclut la possibilité d’accepter la monétisation de leur contenu, en faisant correspondre leurs auditeurs fidèles à une demande encore plus grande de la part des annonceurs. Et nous sommes ravis de partager qu’une fois que nous nous serons réunis, nous mettrons bientôt l’insertion d’annonces en streaming à la disposition des éditeurs de podcast sur Megaphone, la première fois que cette technologie sera mise à la disposition de tiers. Cela signifie que les éditeurs de podcasts seront en mesure d’offrir aux annonceurs des audiences de podcast plus intéressantes en fonction des impressions d’annonces confirmées (c’est-à-dire que leur annonce a réellement été entendue).

Nous avons déjà vu notre investissement dans l’audio porter ses fruits. Dans nos résultats du troisième trimestre, nous avons annoncé que 22% de nos utilisateurs mensuels moyens (MAU) se sont engagés avec des podcasts au dernier trimestre et que les revenus publicitaires des podcasts ont augmenté de près de 100% d’une année sur l’autre. Cela vient avec des innovations comme notre Premier format en son genre pour les créateurs pour rassembler musique et parler, et des listes de lecture mixtes comme Votre trajet quotidien. Notre catalogue de podcasts comprend désormais plus de 1,9 million de titres mettant en vedette la narration, le sport, l’éducation et le bien-être de diverses voix du monde entier, et les plus grands créateurs du monde – de Michelle Obama et Brené Brown à Addison Rae et DC Comics – viennent sur Spotify pour se connecter avec leurs fans et en rencontrer de nouveaux.

Des voix authentiques révolutionnaires aux nouvelles et informations à ne pas manquer, le podcasting est l’un des supports les plus passionnants de notre époque. Nous sommes ravis de collaborer avec Megaphone pour faire progresser cette entreprise.

La transaction est sujette à un examen réglementaire habituel et se déroule comme d’habitude jusqu’à la clôture.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur le Blog publicitaire Spotify pour un Q&A avec Jay Richman, Spotify VP Global Head of Advertising Business et PDG de Megaphone Brendan Monaghan.