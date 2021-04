Qu’est-ce que Star Wars Day?

Bientôt, ce sera à nouveau cette fois: le 4 mai aura lieu Jour de la guerre des étoiles 2021 a lieu, où les fans peuvent s’attendre à de nombreuses nouvelles sur la populaire franchise Star Wars chaque année – y compris des extras dans la région Marchandise avec d’innombrables innovations et bien plus encore. Ajouté à cela cette année 50e anniversaire de Lucasfilm. Nous allons vous montrer ce qui se passe avec ça Jour de la guerre des étoiles et ce à quoi nous pouvons nous attendre jusqu’à présent.

D’où vient le jour de Star Wars?

La Journée de la guerre des étoiles est célébrée dans le monde entier le 4 mai depuis de nombreuses années et est basée sur la déclaration « Que la force soit avec toi« retour qui s’écrit différemment « Mai, le quatrième« lit – basé sur le dicton légendaire « Que la force soit avec toi » extrait du premier film « Star Wars: A New Hope » du créateur de « Star Wars » George Lucas avec Luke Skywalker, la princesse Leia, Han Solo et Darth Vader.

Depuis l’achat de Lucasfilm et de tous les droits sur «Star Wars» par le groupe Disney en 2012, Star Wars Day a été célébré en grand dans le monde entier. Le studio profite des vacances # MayThe4thBeWithYou pour les fans avec beaucoup de nouveaux et passionnants Annonces liées à la franchise avec des films, des séries et des jeux vidéo. Mais surtout, l’espace marchandise profite de Star Wars Day pour présenter de nombreux nouveaux produits relatifs à la franchise qui seront disponibles à partir de cette date.

Star Wars Day 2021: à quoi peut-on s’attendre?

le Jour de la guerre des étoiles 2021 Cette fois, c’est encore plus grand que d’habitude: le studio fondé par George Lucas fête 50 ans de Lucasfilm. Il y a beaucoup à découvrir cette année:

LEGO annonce événement de plusieurs jours avec de nombreux nouveaux articles passionnants: les fans peuvent en attendre un nouveau LEGO R2D2 (Jeu de construction 75308)

avec de nombreux nouveaux articles passionnants: les fans peuvent en attendre un (Jeu de construction 75308) Hasbro présente un nouveau casque « Star Wars » fidèle à l’original issu du très populaire « The Black Series »: le casque légendaire de Rebel Pilot Antilles Wedge de « The Empire Strikes Back » – une attention particulière pour les fans de Cosplays .

de « The Empire Strikes Back » – une attention particulière pour les fans de . Hasbro confirme également un Nouvelle édition de quelques figurines le populaire « The Black Series » tel que le Dark Vador avec son sabre laser rouge. Les figurines de la série à succès « The Mandalorian » aiment Din Djarin en entier Armure Beskar y compris un jetpack, le fusil cycleur et un blaster 1B94 – ou un Soldat incinérateur avec lance-flammes et Cad Bane avec des pistolets blaster LL-30 de « Star Wars: The Clone Wars ».

le populaire « The Black Series » tel que le avec son sabre laser rouge. Les figurines de la série à succès « The Mandalorian » aiment en entier y compris un jetpack, le fusil cycleur et un blaster 1B94 – ou un avec lance-flammes et avec des pistolets blaster LL-30 de « Star Wars: The Clone Wars ». Les fans de jeux ont enfin l’opportunité de LEGO Star Wars: La saga Skywalker pour Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PS5. Une date de sortie pour 2021 sera annoncée.

Gardez les yeux ouverts pour autres annonces et nouvellesqui aura lieu dans les prochains jours et semaines jusqu’à Jour de la guerre des étoiles 2021 et au-delà sont attendus. Celles-ci incluent les nombreuses productions «Star Wars» – des films et séries aux bandes dessinées et aux jeux – qui sont actuellement en préparation.

À la fin de l’année, le Saison 3 The Mandalorian ou la nouvelle série Le livre de Boba Fett sur Disney Plus. Il y a beaucoup d’espoir que nous verrons les premières images, informations et peut-être même une bande-annonce le jour de Star Wars. De plus, la série d’animation se déroule le 4 mai Star Wars: Le mauvais lot au Disney Plus au début.