Sonic the Hedgehog présentera son univers cinématographique

Avec le prochain versement de »Sonic le hérisson 2 » dès la première, le producteur Paramount Pictures vient de révéler qu’il transformera la franchise de films Sonic en action réelle dans un nouvel univers cinématographique. D’après les notes de production de ce deuxième volet de »Sonic the Hedgehog », le producteur Toby Ashcher a confirmé que le plan pour le hérisson bleu rapide aura beaucoup plus de livraisons et ne se limitera pas à quelques films. «Nous créons un univers cinématographique sonique, nous savions donc que nous allions ajouter des personnages, comme Tails et Knuckles; Nouveau dans le cinéma, mais apprécié des joueurs du monde entier », a déclaré Ascher. Cela s’ajoute au fait que Paramount a déjà donné son feu vert au début de la production de « Sonic the Hedgehog 3 » plus tôt cette année.

Une autre des grandes étapes de ce nouvel univers Sonic sera la nouvelle série mettant en vedette Knuckles, qui fera ses débuts au cinéma avec »Sonic the Hedgehog 2 ». En plus des 3 films principaux de la franchise, une histoire épisodique de l’échidné roux grincheux sera préparée. Parlant du spin-off, le président-directeur général de Paramount Pictures, Brian Robbina déclaré: « Depuis plus de trois décennies, l’univers de personnages dynamiques et uniques de Sonic the Hedgehog a engendré l’une des bases de fans les plus passionnées. »

Bien que Robbins ait déjà mentionné que le monde de Sonic au cinéma serait élargi de différentes manières, Ascher a été le premier à préciser que toutes ces nouvelles productions toucheraient un nouveau monde dans les productions cinématographiques.

»Sonic the Hedgehog 2 » poursuivra l’histoire de la rapide mascotte de SEGA, ramenant plusieurs des personnages que de nombreux fans de Sonic reconnaîtront. Nous verrons le retour du tristement célèbre Docteur Robotkin, incarné à nouveau par Jim Carreytandis que nous verrons l’inclusion de l’acolyte de tous les temps de Knuckles et Sonic, Miles » Tails » Prower, qui a été vu pour la première fois dans la scène post-générique de » Sonic the Hedgehog ».

Les premières critiques de » Sonic 2 » ont qualifié la suite de succès, de nombreux critiques insistant sur le fait qu’elle améliore toutes les facettes du premier film. Alors que certains ont noté que le dernier blockbuster de Paramount tombe parfois dans une formule similaire à d’autres films, il y a suffisamment de vie et d’humour dans sa gamme dynamique de personnages pour en faire un film divertissant.

De plus, cet opus inclura diverses références aux jeux Sonic, ce qui ravira tous les fans ayant joué aux différents opus du hérisson bleu. « Je ne pouvais même pas commencer à énumérer les références aux jeux vidéo car il y a tellement de choses qui peuvent exciter les fans », a-t-il déclaré. Jeff Fowlerréalisateur, cinéaste.

»Sonic the Hedgehog 2 » sortira enfin en salles le 8 avril.