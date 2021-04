Les fans font l’éloge de la nouvelle série Netflix «  Shadow and Bone  »

La nouvelle série Netflix, ‘Ombre et os’ a commencé à recevoir ses premières réactions de la part des fans, qui ont salué le nouveau spectacle fantastique.

Dans lequel il semble la première de Netflix la plus attendue depuis ‘Le sorceleur’, ‘Shadow & Bone’ est la première adaptation du ‘Grishaverse’ de Leigh Bardugo. L’auteur a commencé à développer son monde fantastique avec son roman «Shadow and Bone» en 2012, publiant par la suite une série de romans et de nouvelles.







Maintenant, Netflix combinera la trilogie « Shadow and Bone » et la saga ‘Six des corbeaux’ pour la nouvelle série mettant en vedette Ben Barnes.

‘Shadow & Bone’ suivra Alina Starkov (Jessie Mei Li), orphelin dans le monde de Ravka. Pendant des années, Ravka a été terrifiée par une entité dangereuse connue sous le nom de Shadow Fold, et Alina rejoint une armée formée pour détruire cette entité.

Dans Shadow Fold, Alina découvre ses pouvoirs magiques, tels que la capacité de créer de la lumière. Ce qui place Alina dans une situation pleine d’obstacles et d’ennemis, comme le général Kirigan (Ben Barnes), mieux connu sous le nom de Darkling.







Avant sa première sur Netflix, une série de fans qui ont pu voir certains des épisodes de la série ont montré des réactions très positives à « Shadow & Bone », révélant la grande performance de Barnes et Mei Lei.

Parmi les réactions des fans, certains ont souligné que Netflix a trouvé son propre ‘Jeu des trônes’, nous devrons donc attendre encore un jour (23 avril), une fois que «Shadow and Bone» fera sa première officielle sur la plateforme.