Netflix : le chanteur qui apparaît dans Cobra Kai et que personne n’a vu

Cet artiste lauréat de sept Grammy Awards a été présenté dans l’une des scènes de la saison quatre. Regardez les photos et voyez par vous-même!

© NetflixCobra Kai a lancé sa quatrième saison en streaming.

La quatrième saison de Cobra Kai est maintenant disponible en Netflix et c’est vraiment incontournable. Cela a été démontré par les adeptes de l’émission qui reprend la franchise de Karate Kid, qui se classe aujourd’hui comme la série la plus regardée sur la plateforme de streaming à travers le monde. Mais les scènes emblématiques et passionnantes ont conduit de nombreux téléspectateurs à négliger le camée d’un chanteur très talentueux.

Il s’agit de Carrie Underwood, l’artiste de musique country qui est devenue célèbre après avoir remporté American Idol en 2005. Depuis lors, elle a eu une carrière très prestigieuse avec huit albums studio, des tournées musicales et jusqu’à sept récompenses. Grammy. Malgré cela, la chanteuse a fait un trou dans son emploi du temps pour participer à la série du moment dans le rouge N et remplir ainsi l’un de ses grands objectifs.

Dans ces 10 nouveaux épisodes ils se distinguent notamment Ralph Macchio, William Zaba, Tanner Buchanna et Courtney Henggeler, entre autres. Mais ce que les utilisateurs ont réussi à capturer après quelques jours, c’est que cette célébrité a également eu son moment à l’écran dans le neuvième chapitre. Qu’est-ce que Carrie Underwood a à voir avec Cobra Kai? La réponse est très simple mais elle vous surprendra quand même !

La production de la série l’a sommée de chanter le thème Le moment de vérité. Cette chanson a été jouée dans le générique de fin de Le Karaté Kid merci à Survivant. C’est ainsi qu’Underwood est apparu dans l’un des derniers épisodes diffusés pour le géant du streaming, reprenant les mêmes couplets lors du All Valley Karate Tournament. Les responsables de la scène ont assuré que l’idée était de sonner comme une mi-temps du Super Bowl. Et le garçon l’ont-ils fait.

Le chanteur a tout expliqué à travers les réseaux sociaux. « J’ai grandi en regardant Daniel et Johnny et je ne peux pas croire que je suis vraiment devenu une petite partie de l’héritage qu’est le Karaté Kid. J’ai passé un bon moment sur le tournage de Cobra Kai», a-t-elle assuré après avoir invité les 8 millions de personnes qui la suivent sur Twitter à profiter de la fiction. Elle est définitivement une fan inconditionnelle qui a réussi à réaliser le rêve de beaucoup.

